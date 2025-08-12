Українські дипломати на міжнародній арені: хто вони, де народились і скільки їм платять

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
09:50 • 11348 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12073 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10451 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9916 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13159 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18306 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81432 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128443 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179210 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
36%
755мм
Популярнi новини
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 20034 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 15373 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11125 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT06:46 • 13235 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16853 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11362 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 9758 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 17035 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81438 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128448 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11276 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 22418 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 179211 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 122762 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 238804 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

Українські дипломати на міжнародній арені: хто вони, де народились і скільки їм платять

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Україну за кордоном представляють 76 послів, 17 з яких призначені в липні 2025 року. Середня річна зарплата дипломата у 2024 році становила 2,95 млн грн, з них 65% - компенсаційні виплати.

Українські дипломати на міжнародній арені: хто вони, де народились і скільки їм платять

Інтереси України за кордоном представляють 76 чинних надзвичайних і повноважних послів, 17 з яких були призначені наприкінці липня 2025 року. Середня річна зарплата дипломатичного представника, куди входять компенсаційні виплати як частина Фонду оплати праці, у 2024 році становила 2,95 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на YouConrtol.

Деталі

Зазначається, що саме компенсаційні виплати складають 65% і більше від загальної суми заробітної плати. Додаткові джерела доходу включають пенсії, банківські проценти, субсидії, доходи від викладацької діяльності, дивіденди, оренду майна, відчуження рухомого майна, подарунки та спадщину.

Водночас, 30% надзвичайних і повноважних послів України народилися в Києві (17 чоловік) і Київській області (6 чоловік).

Ще 5 дипломатів народились в Черкаській області, а у Тернопільській, Закарпатській і Рівненській областях народилось по 4 дипломати. Крім того, ще 4 надзвичайних і повноважних послів України народились за кордоном, повідомляє YouControl.

Середній вік надзвичайних і повноважних послів становить 52 роки. Наймолодшим дипломатам майже 40 років, а найстаршому - трохи більше 60. Серед послів України більшість - чоловіки: 62 проти 14 жінок. Майже 83% дипломатів (63 особи) перебувають у шлюбі, ще 17% (13 осіб) - неодружені.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на YouControl повідомляв, що за 2024 рік доходи 387 народних депутатів України зросли вдвічі. Найбільші доходи отримали депутати від "Європейської солідарності" - 5,6 млн грн.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Рівненська область
Тернопільська область
Черкаська область
Закарпатська область
Україна
Київ