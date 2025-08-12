Українські дипломати на міжнародній арені: хто вони, де народились і скільки їм платять
Київ • УНН
Україну за кордоном представляють 76 послів, 17 з яких призначені в липні 2025 року. Середня річна зарплата дипломата у 2024 році становила 2,95 млн грн, з них 65% - компенсаційні виплати.
Інтереси України за кордоном представляють 76 чинних надзвичайних і повноважних послів, 17 з яких були призначені наприкінці липня 2025 року. Середня річна зарплата дипломатичного представника, куди входять компенсаційні виплати як частина Фонду оплати праці, у 2024 році становила 2,95 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на YouConrtol.
Деталі
Зазначається, що саме компенсаційні виплати складають 65% і більше від загальної суми заробітної плати. Додаткові джерела доходу включають пенсії, банківські проценти, субсидії, доходи від викладацької діяльності, дивіденди, оренду майна, відчуження рухомого майна, подарунки та спадщину.
Водночас, 30% надзвичайних і повноважних послів України народилися в Києві (17 чоловік) і Київській області (6 чоловік).
Ще 5 дипломатів народились в Черкаській області, а у Тернопільській, Закарпатській і Рівненській областях народилось по 4 дипломати. Крім того, ще 4 надзвичайних і повноважних послів України народились за кордоном, повідомляє YouControl.
Середній вік надзвичайних і повноважних послів становить 52 роки. Наймолодшим дипломатам майже 40 років, а найстаршому - трохи більше 60. Серед послів України більшість - чоловіки: 62 проти 14 жінок. Майже 83% дипломатів (63 особи) перебувають у шлюбі, ще 17% (13 осіб) - неодружені.
Нагадаємо
