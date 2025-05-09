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Доходи нардепів у 2024 році зросли вдвічі і сягнули 7,1 млрд гривень - YouControl

Київ • УНН

 • 1910 перегляди

За 2024 рік доходи 387 народних депутатів України зросли вдвічі. Найбільші доходи отримали депутати від "Європейської солідарності" - 5,6 млн грн.

Доходи нардепів у 2024 році зросли вдвічі і сягнули 7,1 млрд гривень - YouControl

У 2024 році нардепи отримали 7,1 млрд гривень доходу. 387 депутатів у 2024 році задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Про це повідомляє аналітична платформа YouControl, передає УНН.

Деталі

Найбільший дохід у 2024 році отримали народні депутати від "Європейської солідарності" (5 664,3 грн), далі йде партія "Слуга народу" (2 157, 7 грн), на третьому місці – "Відновлення України" (1 990 грн).

Далі йде "Платформа за Життя та мир" (колишня "ОПЗЖ" - 1 611 грн), а слідом - партія "За Майбутнє" (1 293, 8 грн).

При цьому у 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів.

А середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тисяч грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що за 2024 рік голови профільних комітетів Верховної Ради отримали заробітної плати сумарно майже 18 млн грн. Найбільшу зарплату отримав Олександр Мережко, а зарплати керівників секретаріатів сумарно перевищили 33,7 млн грн.

Також УНН писав, що міністерство фінансів планує розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати у 2026 році, враховуючи наявні ресурси.

Євген Устименко

Євген Устименко

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