Доходи нардепів у 2024 році зросли вдвічі і сягнули 7,1 млрд гривень - YouControl
Київ • УНН
За 2024 рік доходи 387 народних депутатів України зросли вдвічі. Найбільші доходи отримали депутати від "Європейської солідарності" - 5,6 млн грн.
У 2024 році нардепи отримали 7,1 млрд гривень доходу. 387 депутатів у 2024 році задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Про це повідомляє аналітична платформа YouControl, передає УНН.
Деталі
Найбільший дохід у 2024 році отримали народні депутати від "Європейської солідарності" (5 664,3 грн), далі йде партія "Слуга народу" (2 157, 7 грн), на третьому місці – "Відновлення України" (1 990 грн).
Далі йде "Платформа за Життя та мир" (колишня "ОПЗЖ" - 1 611 грн), а слідом - партія "За Майбутнє" (1 293, 8 грн).
При цьому у 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів.
А середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тисяч грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що за 2024 рік голови профільних комітетів Верховної Ради отримали заробітної плати сумарно майже 18 млн грн. Найбільшу зарплату отримав Олександр Мережко, а зарплати керівників секретаріатів сумарно перевищили 33,7 млн грн.
Також УНН писав, що міністерство фінансів планує розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати у 2026 році, враховуючи наявні ресурси.