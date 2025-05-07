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Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Київ • УНН

 • 16676 перегляди

У 2024 році голови комітетів ВР сумарно отримали майже 18 млн грн. Найбільшу зарплату отримав Олександр Мережко, а зарплати керівників секретаріатів сумарно перевищили 33,7 млн грн.

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

За 2024 рік голови профільних комітетів Верховної Ради отримали заробітної плати сумарно майже 18 млн грн. Аналіз декларацій нардепів, що керують комітетами, свідчить, що найвища заробітна плата в очільника Комітету з питань зовнішньої політики Олександра Мережка. Скільки заробляють голови комітетів та керівники секретаріатів, та як змінилася їх заробітна плата з 2022 року - читайте у матеріалі УНН.

Деталі

Середньорічна заробітна плата керівника парламентського у 2024 році становить приблизно 780 тисяч гривень. Але вона різницця залежно від комітету.

Як ми вже згадували, найбільше заробив минулого року голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "слуга" Олександр Мережко – понад 937 тисяч гривень на рік. А ось найменше отримав очільник Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха – 693 тисячі гривень.

Слід додати, що від початку повномасштабного вторгнення зарплати голів комітетів зросли. Сумарно у 2022 році очільники цих парламентських структур отримали трохи більше 10,7 млн грн, тобто сумарно фонд фактично виплаченої заробітної плати збільшився приблизно на 7,2 млн грн на рік.

Середньорічна заробітна плата голови комітету у 2022 році становила приблизно 467 тисяч гривень.

Якщо ж говорити про персоналії, то найбільне з 2022 року заробітна плата зросла у голови аграрного комітету Олександра Гайдука – на 327 тисяч (з 442 786 у 2022 році до 816 286 у 2024 році).

Але заробітна плата депутатів-голів комітетів виглядає скромно, порівняно із зарплатами керівників секретаріатів цих комітетів. Середня заробітна плата керівника секретаріату становить трохи більше 1,5 млн грн. Найбільше отримує керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов – за 2024 рік він заробив понад 1,8 млн грн (понад 152 тисячі грн на місяць). Понад 1,7 млн грн минулого року отримала керівниця секретаріату Комітет з питань організації державної влади Анжеліка Малюга, по 1,68 за минулий рік отримали керівники секретаріатів Комітету з нацбезпеки та Комітету з питань економічного розвитку Владислав Свердлов та Вікторія Шестопалова.

Загалом фонд фактично виплаченої керівникам секретаріатів заробітної плати за 2024 рік перевищив 33,7 млн грн. При цьому заробітна плата керівників секретаріатів теж доволі суттєво зросла з 2022 року – в середньому приблизно на 250 тисяч на рік.

Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло09.05.24, 16:08 • 215492 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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