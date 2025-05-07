Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР
Киев • УНН
В 2024 году председатели комитетов ВР суммарно получили почти 18 млн грн. Самую большую зарплату получил Александр Мережко, а зарплаты руководителей секретариатов суммарно превысили 33,7 млн грн.
За 2024 год председатели профильных комитетов Верховной Рады получили заработной платы суммарно почти 18 млн грн. Анализ деклараций нардепов, руководящих комитетами, свидетельствует, что самая высокая заработная плата у главы Комитета по вопросам внешней политики Александра Мережко. Сколько зарабатывают председатели комитетов и руководители секретариатов, и как изменилась их заработная плата с 2022 года - читайте в материале УНН.
Детали
Среднегодовая заработная плата руководителя парламентского в 2024 году составляет примерно 780 тысяч гривен. Но она разница в зависимости от комитета.
Как мы уже упоминали, больше всего заработал в прошлом году председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, "слуга" Александр Мережко – более 937 тысяч гривен в год. А вот меньше всего получил глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха – 693 тысячи гривен.
Следует добавить, что с начала полномасштабного вторжения зарплаты председателей комитетов выросли. Суммарно в 2022 году руководители этих парламентских структур получили чуть больше 10,7 млн грн, то есть суммарно фонд фактически выплаченной заработной платы увеличился примерно на 7,2 млн грн в год.
Среднегодовая заработная плата председателя комитета в 2022 году составляла примерно 467 тысяч гривен.
Если же говорить о персоналиях, то больше всего с 2022 года заработная плата выросла у председателя аграрного комитета Александра Гайдука – на 327 тысяч (с 442 786 в 2022 году до 816 286 в 2024 году).
Но заработная плата депутатов-председателей комитетов выглядит скромно, по сравнению с зарплатами руководителей секретариатов этих комитетов. Средняя заработная плата руководителя секретариата составляет чуть больше 1,5 млн грн. Больше всего получает руководитель секретариата бюджетного комитета Андрей Ватулев – за 2024 год он заработал более 1,8 млн грн (более 152 тысячи грн в месяц). Более 1,7 млн грн в прошлом году получила руководитель секретариата Комитета по вопросам организации государственной власти Анжелика Малюга, по 1,68 за прошлый год получили руководители секретариатов Комитета по нацбезопасности и Комитета по вопросам экономического развития Владислав Свердлов и Виктория Шестопалова.
В целом фонд фактически выплаченной руководителям секретариатов заработной платы за 2024 год превысил 33,7 млн грн. При этом заработная плата руководителей секретариатов тоже довольно существенно выросла с 2022 года – в среднем примерно на 250 тысяч в год.
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