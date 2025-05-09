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Доходы нардепов в 2024 году выросли вдвое и достигли 7,1 млрд гривен - YouControl

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

За 2024 год доходы 387 народных депутатов Украины выросли вдвое. Наибольшие доходы получили депутаты от "Европейской солидарности" - 5,6 млн грн.

Доходы нардепов в 2024 году выросли вдвое и достигли 7,1 млрд гривен - YouControl

В 2024 году нардепы получили 7,1 млрд гривен дохода. 387 депутатов в 2024 году задекларировали вдвое большие доходы, чем в 2023-м, а средняя зарплата выросла на 13%. Об этом сообщает аналитическая платформа YouControl, передает УНН.

Детали

Наибольший доход в 2024 году получили народные депутаты от "Европейской солидарности" (5 664,3 грн), далее идет партия "Слуга народа" (2 157, 7 грн), на третьем месте – "Відновлення України" (1 990 грн).

Далее идет "Платформа за Жизнь и мир" (бывшая "ОПЗЖ" - 1 611 грн), а следом - партия "За Майбутнє" (1 293, 8 грн).

При этом у 268 парламентариев доходы выросли по сравнению с 2023 годом. Средний процент роста доходов составляет 28%. Однако распределение не равномерное: доходы некоторых увеличились несущественно, а некоторые народные избранники наоборот увеличили состояние более чем в 10 раз.

А средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тысяч грн, что на 13% больше, чем их средняя зарплата в 2023 году.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что за 2024 год главы профильных комитетов Верховной Рады получили заработной платы суммарно почти 18 млн грн. Наибольшую зарплату получил Александр Мережко, а зарплаты руководителей секретариатов суммарно превысили 33,7 млн грн.

Также УНН писал, что министерство финансов планирует рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в 2026 году, учитывая имеющиеся ресурсы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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