Мінфін про підвищення мінімальної зарплати: будемо дивитися перспективи 2026 року й визначатися з ресурсом
Київ • УНН
Міністерство фінансів планує розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати у 2026 році, враховуючи наявні ресурси. Пріоритетом залишається забезпечення військових.
Коментуючи питання щодо можливості підняття мінімальної зарплати міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в міністерстві будуть рахувати, дивитися перспективи 2026 року й визначатися з наявним ресурсом й потім приймати відповідне рішення. В першу чергу потрібно забезпечити військових. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
На запитання, коли та за яких умов може з’явитися можливість підняття пенсій та мінімальної зарплати, Марченко відповів: "Ми постійно попри те, що у нас складна ситуація яка пов’язана з війною, здійснюємо індексацію пенсій. В цьому році ми її здійснили…Показники в частині мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму переглядаємо у разі такої можливості. Будемо рахувати, будемо дивитися перспективи 2026 року й визначатися з наявним ресурсом й потім приймати відповідне рішення".
Марченко наголосив, що на сьогодні ключовий ризик – це військовий сценарій, як розвиватимуться події на полі бою.
Тому нам потрібно в першу чергу забезпечити військових, все інше буде визначатися залежно від того, який в нас ресурс залишиться після того, як ми виконаємо основне завдання
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Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що У 2025 році збільшення мінімальної зарплати не передбачено.
Державний та гарантований державою борг України на початок квітня сягнув 7,12 трлн грн або 171,73 млрд дол., збільшившись на 103,48 млрд грн та на 2,64 млрд дол. відповідно.