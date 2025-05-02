Держборг України перевищив 7,1 трлн грн: деталі від Мінфіну

Державний та гарантований державою борг України на початок квітня сягнув 7,12 трлн грн або 171,73 млрд дол., збільшившись на 103,48 млрд грн та на 2,64 млрд дол. відповідно. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.

Станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 123,25 млрд грн, або 171,73 млрд дол. США - повідомили у Мінфіні.

Протягом березня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,64 млрд дол. США.

Державний внутрішній борг України цього року зменшився на 15,5 млрд гривень