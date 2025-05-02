Госдолг Украины превысил 7,1 трлн грн: детали от Минфина

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг 7,12 трлн грн или 171,73 млрд долл., увеличившись на 103,48 млрд грн и на 2,64 млрд долл. соответственно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

По состоянию на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7 123,25 млрд грн, или 171,73 млрд долл. США - сообщили в Минфине.

В течение марта 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 103,48 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,64 млрд долл. США.

Государственный внутренний долг Украины в этом году уменьшился на 15,5 млрд гривен