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Минфин о повышении минимальной зарплаты: будем смотреть перспективы 2026 года и определяться с ресурсом

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Министерство финансов планирует рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в 2026 году, учитывая имеющиеся ресурсы. Приоритетом остается обеспечение военных.

Минфин о повышении минимальной зарплаты: будем смотреть перспективы 2026 года и определяться с ресурсом

Комментируя вопрос о возможности поднятия минимальной зарплаты, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в министерстве будут считать, смотреть перспективы 2026 года и определяться с имеющимся ресурсом и потом принимать соответствующее решение. В первую очередь нужно обеспечить военных. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, когда и при каких условиях может появиться возможность поднятия пенсий и минимальной зарплаты, Марченко ответил: "Мы постоянно несмотря на то, что у нас сложная ситуация, связанная с войной, осуществляем индексацию пенсий. В этом году мы ее осуществили…Показатели в части минимальной зарплаты, прожиточного минимума пересматриваем в случае такой возможности. Будем считать, будем смотреть перспективы 2026 года и определяться с имеющимся ресурсом и потом принимать соответствующее решение".

Марченко подчеркнул, что на сегодня ключевой риск – это военный сценарий, как будут развиваться события на поле боя.

Поэтому нам нужно в первую очередь обеспечить военных, все остальное будет определяться в зависимости от того, какой у нас ресурс останется после того, как мы выполним основное задание

- заявил Марченко.

Каждый третий пенсионер в Украине получает 3 340 грн пенсии - Опендатабот16.04.25, 09:35 • 5617 просмотров

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в 2025 году увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг 7,12 трлн грн или 171,73 млрд долл., увеличившись на 103,48 млрд грн и на 2,64 млрд долл. соответственно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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