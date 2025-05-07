Минфин о повышении минимальной зарплаты: будем смотреть перспективы 2026 года и определяться с ресурсом
Киев • УНН
Министерство финансов планирует рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в 2026 году, учитывая имеющиеся ресурсы. Приоритетом остается обеспечение военных.
Комментируя вопрос о возможности поднятия минимальной зарплаты, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в министерстве будут считать, смотреть перспективы 2026 года и определяться с имеющимся ресурсом и потом принимать соответствующее решение. В первую очередь нужно обеспечить военных. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На вопрос, когда и при каких условиях может появиться возможность поднятия пенсий и минимальной зарплаты, Марченко ответил: "Мы постоянно несмотря на то, что у нас сложная ситуация, связанная с войной, осуществляем индексацию пенсий. В этом году мы ее осуществили…Показатели в части минимальной зарплаты, прожиточного минимума пересматриваем в случае такой возможности. Будем считать, будем смотреть перспективы 2026 года и определяться с имеющимся ресурсом и потом принимать соответствующее решение".
Марченко подчеркнул, что на сегодня ключевой риск – это военный сценарий, как будут развиваться события на поле боя.
Поэтому нам нужно в первую очередь обеспечить военных, все остальное будет определяться в зависимости от того, какой у нас ресурс останется после того, как мы выполним основное задание
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Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в 2025 году увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг 7,12 трлн грн или 171,73 млрд долл., увеличившись на 103,48 млрд грн и на 2,64 млрд долл. соответственно.