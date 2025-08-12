Украинские дипломаты на международной арене: кто они, где родились и сколько им платят

Интересы Украины за рубежом представляют 76 действующих чрезвычайных и полномочных послов, 17 из которых были назначены в конце июля 2025 года. Средняя годовая зарплата дипломатического представителя, куда входят компенсационные выплаты как часть Фонда оплаты труда, в 2024 году составила 2,95 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на YouConrtol.

Детали

Отмечается, что именно компенсационные выплаты составляют 65% и более от общей суммы заработной платы. Дополнительные источники дохода включают пенсии, банковские проценты, субсидии, доходы от преподавательской деятельности, дивиденды, аренду имущества, отчуждение движимого имущества, подарки и наследство.

В то же время, 30% чрезвычайных и полномочных послов Украины родились в Киеве (17 человек) и Киевской области (6 человек).

Еще 5 дипломатов родились в Черкасской области, а в Тернопольской, Закарпатской и Ровенской областях родилось по 4 дипломата. Кроме того, еще 4 чрезвычайных и полномочных посла Украины родились за границей, сообщает YouControl.

Средний возраст чрезвычайных и полномочных послов составляет 52 года. Самым молодым дипломатам почти 40 лет, а самому старшему - чуть больше 60. Среди послов Украины большинство - мужчины: 62 против 14 женщин. Почти 83% дипломатов (63 человека) состоят в браке, еще 17% (13 человек) - неженаты.

Напомним

