Эксклюзив
09:50 • 8648 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 9974 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 7986 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 7154 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 12046 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 17781 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79903 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127229 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 178472 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128959 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Украинские дипломаты на международной арене: кто они, где родились и сколько им платят

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Украину за границей представляют 76 послов, 17 из которых назначены в июле 2025 года. Средняя годовая зарплата дипломата в 2024 году составила 2,95 млн грн, из них 65% - компенсационные выплаты.

Украинские дипломаты на международной арене: кто они, где родились и сколько им платят

Интересы Украины за рубежом представляют 76 действующих чрезвычайных и полномочных послов, 17 из которых были назначены в конце июля 2025 года. Средняя годовая зарплата дипломатического представителя, куда входят компенсационные выплаты как часть Фонда оплаты труда, в 2024 году составила 2,95 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на YouConrtol.

Детали

Отмечается, что именно компенсационные выплаты составляют 65% и более от общей суммы заработной платы. Дополнительные источники дохода включают пенсии, банковские проценты, субсидии, доходы от преподавательской деятельности, дивиденды, аренду имущества, отчуждение движимого имущества, подарки и наследство.

В то же время, 30% чрезвычайных и полномочных послов Украины родились в Киеве (17 человек) и Киевской области (6 человек).

Еще 5 дипломатов родились в Черкасской области, а в Тернопольской, Закарпатской и Ровенской областях родилось по 4 дипломата. Кроме того, еще 4 чрезвычайных и полномочных посла Украины родились за границей, сообщает YouControl.

Средний возраст чрезвычайных и полномочных послов составляет 52 года. Самым молодым дипломатам почти 40 лет, а самому старшему - чуть больше 60. Среди послов Украины большинство - мужчины: 62 против 14 женщин. Почти 83% дипломатов (63 человека) состоят в браке, еще 17% (13 человек) - неженаты.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на YouControl сообщал, что за 2024 год доходы 387 народных депутатов Украины выросли вдвое. Наибольшие доходы получили депутаты от "Европейской солидарности" - 5,6 млн грн.

Евгений Устименко

