1 грудня, 17:14 • 10377 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 17330 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 17448 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 18732 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 21212 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 21137 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22244 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 42161 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20269 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 40588 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські БпЛА вивели з ладу ключовий маршрут експорту нафти Казахстану - Bloomberg

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Українські безпілотники пошкодили причал терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, що є головним джерелом експорту казахстанської нафти. Казахстан активував план перенаправлення експорту на альтернативні маршрути.

Українські БпЛА вивели з ладу ключовий маршрут експорту нафти Казахстану - Bloomberg

Удари українських БпЛА паралізували головний маршрут казахстанського експорту. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, поівдомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує, що в листопаді Україна посилила обстріли нафтової інфраструктури рф - зокрема, українські військові використовували безпілотники для атак на російські нафтопереробні заводи щонайменше 14 разів. А цими вихідними безпілотники пошкодили один із трьох причалів на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який є найбільшим джерелом експорту казахстанської нафти.

Після вибуху причал серйозно пошкоджено. ... Будь-які подальші операції на причалі неможливі

- цитує ЗМІ неназвану "обізнану особу".

Вказується, що нині термінал КТК залишається лише з одним робочим причалом - інший проходить планове технічне обслуговування, яке може тривати до середини січня, на тлі сезонних штормів у Чорному морі.

"Казахстан, який до нападу відвантажував в середньому майже 1,5 мільйона барелів сирої нафти на день через КТК, активував план перенаправлення експорту на альтернативні маршрути, щоб зберегти своє виробництво", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У суботу, 29 листопада, Каспійський трубопровідний консорціум, який обробляє понад 1% світової нафти, заявив про припинення роботи після пошкоджень, завданих в результаті атаки українського БпЛА.

Міністерство енергетики Казахстану назвало напад "неприйнятним" і активізувало план перенаправлення експорту нафти.

"Відсіч російській агресії": Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо Каспійського трубопровідного консорціуму30.11.25, 21:41 • 12532 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Україна
Казахстан