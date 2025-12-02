Українські БпЛА вивели з ладу ключовий маршрут експорту нафти Казахстану - Bloomberg

Удари українських БпЛА паралізували головний маршрут казахстанського експорту. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, поівдомляє УНН.

Видання нагадує, що в листопаді Україна посилила обстріли нафтової інфраструктури рф - зокрема, українські військові використовували безпілотники для атак на російські нафтопереробні заводи щонайменше 14 разів. А цими вихідними безпілотники пошкодили один із трьох причалів на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який є найбільшим джерелом експорту казахстанської нафти.

Після вибуху причал серйозно пошкоджено. ... Будь-які подальші операції на причалі неможливі - цитує ЗМІ неназвану "обізнану особу".

Вказується, що нині термінал КТК залишається лише з одним робочим причалом - інший проходить планове технічне обслуговування, яке може тривати до середини січня, на тлі сезонних штормів у Чорному морі.

"Казахстан, який до нападу відвантажував в середньому майже 1,5 мільйона барелів сирої нафти на день через КТК, активував план перенаправлення експорту на альтернативні маршрути, щоб зберегти своє виробництво", - йдеться у статті.

У суботу, 29 листопада, Каспійський трубопровідний консорціум, який обробляє понад 1% світової нафти, заявив про припинення роботи після пошкоджень, завданих в результаті атаки українського БпЛА.

Міністерство енергетики Казахстану назвало напад "неприйнятним" і активізувало план перенаправлення експорту нафти.

