Украинские БпЛА вывели из строя ключевой маршрут экспорта нефти Казахстана - Bloomberg
Киев • УНН
Украинские беспилотники повредили причал терминала Каспийского трубопроводного консорциума, являющегося главным источником экспорта казахстанской нефти. Казахстан активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты.
Удары украинских БПЛА парализовали главный маршрут казахстанского экспорта. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
Издание напоминает, что в ноябре Украина усилила обстрелы нефтяной инфраструктуры РФ – в частности, украинские военные использовали беспилотники для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы по меньшей мере 14 раз. А в эти выходные беспилотники повредили один из трех причалов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который является крупнейшим источником экспорта казахстанской нефти.
После взрыва причал серьезно поврежден. ... Любые дальнейшие операции на причале невозможны
Указывается, что сейчас терминал КТК остается только с одним рабочим причалом – другой проходит плановое техническое обслуживание, которое может длиться до середины января, на фоне сезонных штормов в Черном море.
"Казахстан, который до нападения отгружал в среднем почти 1,5 миллиона баррелей сырой нефти в день через КТК, активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты, чтобы сохранить свое производство", - говорится в статье.
Напомним
В субботу, 29 ноября, Каспийский трубопроводный консорциум, который обрабатывает более 1% мировой нефти, заявил о прекращении работы после повреждений, нанесенных в результате атаки украинского БПЛА.
Министерство энергетики Казахстана назвало нападение "неприемлемым" и активизировало план перенаправления экспорта нефти.
