Украинские БпЛА вывели из строя ключевой маршрут экспорта нефти Казахстана - Bloomberg

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 10305 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 17148 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 17336 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 18637 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 21135 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21123 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22231 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 42103 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20262 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 40549 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала1 декабря, 14:57 • 3550 просмотра
Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозренииPhoto1 декабря, 15:58 • 5092 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 16279 просмотра
Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра1 декабря, 16:59 • 8076 просмотра
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха1 декабря, 18:39 • 3930 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 16374 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 24484 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 33624 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 42103 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 40549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Флорида
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 23515 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 26165 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 83070 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 59288 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 75549 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Украинские БпЛА вывели из строя ключевой маршрут экспорта нефти Казахстана - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинские беспилотники повредили причал терминала Каспийского трубопроводного консорциума, являющегося главным источником экспорта казахстанской нефти. Казахстан активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты.

Украинские БпЛА вывели из строя ключевой маршрут экспорта нефти Казахстана - Bloomberg

Удары украинских БПЛА парализовали главный маршрут казахстанского экспорта. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что в ноябре Украина усилила обстрелы нефтяной инфраструктуры РФ – в частности, украинские военные использовали беспилотники для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы по меньшей мере 14 раз. А в эти выходные беспилотники повредили один из трех причалов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который является крупнейшим источником экспорта казахстанской нефти.

После взрыва причал серьезно поврежден. ... Любые дальнейшие операции на причале невозможны

- цитирует СМИ неназванное "осведомленное лицо".

Указывается, что сейчас терминал КТК остается только с одним рабочим причалом – другой проходит плановое техническое обслуживание, которое может длиться до середины января, на фоне сезонных штормов в Черном море.

"Казахстан, который до нападения отгружал в среднем почти 1,5 миллиона баррелей сырой нефти в день через КТК, активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты, чтобы сохранить свое производство", - говорится в статье.

Напомним

В субботу, 29 ноября, Каспийский трубопроводный консорциум, который обрабатывает более 1% мировой нефти, заявил о прекращении работы после повреждений, нанесенных в результате атаки украинского БПЛА.

Министерство энергетики Казахстана назвало нападение "неприемлемым" и активизировало план перенаправления экспорта нефти.

"Отпор российской агрессии": Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу Каспийского трубопроводного консорциума30.11.25, 21:41 • 12532 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Украина
Казахстан