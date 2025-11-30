"Отпор российской агрессии": Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу Каспийского трубопроводного консорциума
Украина приняла во внимание обеспокоенность Казахстана по поводу инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. МИД Украины подчеркнул, что действия Украины направлены на отпор российской агрессии, а не против Казахстана или третьих сторон.
Украина приняла к сведению обеспокоенность Республики Казахстан относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины (МИД), сообщает УНН.
Подробности
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон, зато все усилия Украины положены на отпор полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону.
В рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны и убийства наших людей - Украина бьет в ответ на удары и атаки агрессора
Там подчеркнули, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия.
На фоне сегодняшних обеспокоенностей отдельно обращаем внимание на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны в осуждение ударов российской федерации по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциям украинских атомных электростанций
В МИД призвали все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против нашего государства и людей и подтвердили неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей между нашими народами.
Напомним
В субботу, 29 ноября, Каспийский трубопроводный консорциум, который обрабатывает более 1% мировой нефти, заявил о прекращении работы после повреждений, нанесенных в результате атаки украинского БпЛА.
Министерство энергетики Казахстана назвало нападение "неприемлемым" и активизировало план перенаправления экспорта нефти.
