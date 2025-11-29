Каспійський трубопровідний консорціум зупинив роботу після атаки українського БПЛА: реакція Казахстану не забарилась

У суботу, 29 листопада, Каспійський трубопровідний консорціум, який обробляє понад 1% світової нафти, заявив про припинення роботи після пошкоджень, завданих в результаті атаки українського БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Через атаку експлуатація одного з причалів неможлива. Водночас міністерство енергетики Казахстану назвало даний напад "неприйнятним" і оголосило про активізацію плану перенаправлення експорту нафти альтернативними маршрутами.

Там також додали, що удари по об’єктах консорціуму "становлять ризик для глобальної енергетичної безпеки та завдають значної шкоди економічним інтересам членів консорціуму".

Каспійський трубопровідний консорціум експортує нафту в основному з Казахстану через росію і чорноморський термінал. Він також забезпечує близько 80% експорту нафти Казахстану.

Серед акціонерів консорціуму - американські гіганти Chevron та Exxon Mobil.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф. Також було уражено авіаремонтний завод у таганрозі ростовської області.