14:28 • 526 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 4464 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 6820 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 9412 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 12060 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 12987 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 14995 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25204 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35248 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35652 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 57427 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 56688 перегляди
Каспійський трубопровідний консорціум зупинив роботу після атаки українського БПЛА: реакція Казахстану не забарилась

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Каспійський трубопровідний консорціум припинив роботу 29 листопада через пошкодження від атаки українського БПЛА. Міністерство енергетики Казахстану назвало напад "неприйнятним" і активізувало план перенаправлення експорту нафти.

Каспійський трубопровідний консорціум зупинив роботу після атаки українського БПЛА: реакція Казахстану не забарилась

У суботу, 29 листопада, Каспійський трубопровідний консорціум, який обробляє понад 1% світової нафти, заявив про припинення роботи після пошкоджень, завданих в результаті атаки українського БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Через атаку експлуатація одного з причалів неможлива. Водночас міністерство енергетики Казахстану назвало даний напад "неприйнятним" і оголосило про активізацію плану перенаправлення експорту нафти альтернативними маршрутами.

Там також додали, що удари по об’єктах консорціуму "становлять ризик для глобальної енергетичної безпеки та завдають значної шкоди економічним інтересам членів консорціуму".

Каспійський трубопровідний консорціум експортує нафту в основному з Казахстану через росію і чорноморський термінал. Він також забезпечує близько 80% експорту нафти Казахстану.

Серед акціонерів консорціуму - американські гіганти Chevron та Exxon Mobil.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф. Також було уражено авіаремонтний завод у таганрозі ростовської області.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Reuters
Казахстан