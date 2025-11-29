Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу после атаки украинского БПЛА: реакция Казахстана не заставила себя ждать

В субботу, 29 ноября, Каспийский трубопроводный консорциум, который обрабатывает более 1% мировой нефти, заявил о прекращении работы после повреждений, нанесенных в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Из-за атаки эксплуатация одного из причалов невозможна. В то же время министерство энергетики Казахстана назвало данное нападение "неприемлемым" и объявило об активизации плана перенаправления экспорта нефти альтернативными маршрутами.

Там также добавили, что удары по объектам консорциума "представляют риск для глобальной энергетической безопасности и наносят значительный ущерб экономическим интересам членов консорциума".

Каспийский трубопроводный консорциум экспортирует нефть в основном из Казахстана через россию и черноморский терминал. Он также обеспечивает около 80% экспорта нефти Казахстана.

Среди акционеров консорциума - американские гиганты Chevron и Exxon Mobil.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае рф. Также был поражен авиаремонтный завод в таганроге ростовской области.