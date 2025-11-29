Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу после атаки украинского БПЛА: реакция Казахстана не заставила себя ждать

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:10 • 18 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 1404 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 5670 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 7692 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 10102 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 12373 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13171 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15106 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25285 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35349 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 19584 просмотра
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 10793 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 7250 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 12730 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 4886 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 57704 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 45088 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 52954 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 51184 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 56941 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32427 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50357 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70021 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 101875 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116413 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Дипломатка
Отопление

Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу после атаки украинского БПЛА: реакция Казахстана не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Каспийский трубопроводный консорциум прекратил работу 29 ноября из-за повреждений от атаки украинского БПЛА. Министерство энергетики Казахстана назвало нападение "неприемлемым" и активизировало план перенаправления экспорта нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу после атаки украинского БПЛА: реакция Казахстана не заставила себя ждать

В субботу, 29 ноября, Каспийский трубопроводный консорциум, который обрабатывает более 1% мировой нефти, заявил о прекращении работы после повреждений, нанесенных в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Из-за атаки эксплуатация одного из причалов невозможна. В то же время министерство энергетики Казахстана назвало данное нападение "неприемлемым" и объявило об активизации плана перенаправления экспорта нефти альтернативными маршрутами.

Там также добавили, что удары по объектам консорциума "представляют риск для глобальной энергетической безопасности и наносят значительный ущерб экономическим интересам членов консорциума".

Каспийский трубопроводный консорциум экспортирует нефть в основном из Казахстана через россию и черноморский терминал. Он также обеспечивает около 80% экспорта нефти Казахстана.

Среди акционеров консорциума - американские гиганты Chevron и Exxon Mobil.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае рф. Также был поражен авиаремонтный завод в таганроге ростовской области.

Евгений Устименко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Reuters
Казахстан