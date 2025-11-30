"Відсіч російській агресії": Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо Каспійського трубопровідного консорціуму

Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України (МЗС), повідомляє УНН.

Деталі

У зовнішньополітичному відомстві підкреслюють, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін, натомість усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону.

В межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства наших людей - Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора - зазначили в МЗС.

Там наголосили, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія.

На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів російської федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій - йдеться у заяві.

В МЗС закликали всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей та підтвердили незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами.

Нагадаємо

У суботу, 29 листопада, Каспійський трубопровідний консорціум, який обробляє понад 1% світової нафти, заявив про припинення роботи після пошкоджень, завданих в результаті атаки українського БпЛА.

Міністерство енергетики Казахстану назвало напад "неприйнятним" і активізувало план перенаправлення експорту нафти.

