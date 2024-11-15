рф может держать в Каспийском море ракеты «Оникс» и «Циркон» - спикер ВМС
Киев • УНН
В Каспийском море РФ может разместить ракеты «Оникс» и «Циркон» на носителях с унитарными пусковыми установками. В отличие от Азово-Черноморского региона, там есть несколько носителей крылатых ракет.
россия может размещать ракеты «Оникс» и «Циркон» в Каспийском море, оснащая носители унитарными пусковыми установками.
Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.
В Каспии так же есть носители крылатых ракет. Он там не один. И, кстати, по информации, которая еще проверяется, там есть носители, которые имеют унитарные пусковые установки
Он отмечает, что в отличие от Азово-Черноморского региона, здесь они имеют 8 носителей, которые способны запускать только «Калибры».
То есть, на некоторых других проектах у них уже стоят унитарные, которые могут запускать еще «Ониксы» и «Цирконы» теоретически. И в составе Каспийской флотилии, возможно, есть такие образцы. По крайней мере несколько носителей крылатых ракет у них есть в Каспии. Так же технические характеристики позволяют, в принципе, использовать их из той акватории, но подтвержденных кейсов по этому поводу мы не имеем
Напомним,
Из-за усиления украинского ПВО с начала войны для россии значительно снизилась эффективность применения ракет «Калибр», но эти ракеты остаются опасным оружием.