рф может держать в Каспийском море ракеты «Оникс» и «Циркон» - спикер ВМС

россия может размещать ракеты «Оникс» и «Циркон» в Каспийском море, оснащая носители унитарными пусковыми установками.

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.

В Каспии так же есть носители крылатых ракет. Он там не один. И, кстати, по информации, которая еще проверяется, там есть носители, которые имеют унитарные пусковые установки

Он отмечает, что в отличие от Азово-Черноморского региона, здесь они имеют 8 носителей, которые способны запускать только «Калибры».

То есть, на некоторых других проектах у них уже стоят унитарные, которые могут запускать еще «Ониксы» и «Цирконы» теоретически. И в составе Каспийской флотилии, возможно, есть такие образцы. По крайней мере несколько носителей крылатых ракет у них есть в Каспии. Так же технические характеристики позволяют, в принципе, использовать их из той акватории, но подтвержденных кейсов по этому поводу мы не имеем