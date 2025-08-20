"Добре інтегровані" в ринок праці країни: більшість українських біженців залишаться в Польщі
Київ • УНН
Більшість українських біженців у Польщі, ймовірно, не повернуться додому навіть після припинення вогню, оскільки вони добре інтегровані в польський ринок праці. Це сприяє економічному зростанню Польщі, прогнозуючи зростання ВВП на 3% у 2025-2026 роках.
Більшість українських біженців у Польщі, ймовірно, не повертатимуться додому, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з росією, оскільки вони вже "добре інтегровані" в польський ринок праці. Про це інформує Reuters з посиланням на дані міжнародного агентства Fitch Ratings, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Польща приймає близько 1 мільйона українських біженців, які допомогли "підживити" напружений ринок праці Польщі та стимулювати економічне зростання. На думку аналітиків Fitch Ratings, ця тенденція зберігатиметься.
Вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде оголошено припинення вогню, ми не бачимо, щоб багато українських біженців повернулися до України. Ми майже впевнені, що значна частина цих людей залишиться в Польщі і сприятиме зростанню польського ринку праці та ВВП та звичайно, іншим макроекономічним і фіскальним показникам
Аналітики Fitch прогнозують зростання економіки Польщі на 3% у 2025–2026 роках та 3,1% у 2027 році, тоді як уряд країни очікує показники 3,4%, 3,5% і 3% відповідно.
Крім того, уряд Польщі сподівається, що економічне зростання допоможе "приборкати роздутий бюджетний дефіцит", який минулого року становив 6,6% ВВП. Раніше країна зобов’язалася зменшити його до рівня нижче 3% до 2028 року.
Мілан Трайкович охарактеризував дефіцит бюджету Польщі за минулий рік як "набагато гіршу відправну точку" та додав, що цьогоріч він, ймовірно, залишиться на рівні близько 6,6% ВВП. За його прогнозом до 2028 року дефіцит може знизитися до приблизно 4-4,5% ВВП.
"Це найшвидше зростаюча європейська економіка протягом десятиліть. І... одне, що ви знаєте про Польщу, це те, що Польща буде зростати", - наголосив аналітик.
Нагадаємо
З 1 листопада у Польщі центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Для інших біженців планується програма "Разом до незалежності" із субсидіями на оренду та курсами польської мови.
