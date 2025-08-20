"Добре інтегровані" в ринок праці країни: більшість українських біженців залишаться в Польщі

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 50345 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 80949 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 76737 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 75382 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 47204 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33155 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 97579 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73286 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86531 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103821 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 64633 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 59714 перегляди
США депортували перших українських біженців15:55 • 9784 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 13215 перегляди
Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні17:32 • 7600 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 80949 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 76737 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 59788 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 75382 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 64726 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 13243 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 51497 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 114842 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 67203 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 123123 перегляди
Актуальне
Fox News
Вибори
Друга світова війна
Instagram
БМ-21 «Град»

"Добре інтегровані" в ринок праці країни: більшість українських біженців залишаться в Польщі

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Більшість українських біженців у Польщі, ймовірно, не повернуться додому навіть після припинення вогню, оскільки вони добре інтегровані в польський ринок праці. Це сприяє економічному зростанню Польщі, прогнозуючи зростання ВВП на 3% у 2025-2026 роках.

"Добре інтегровані" в ринок праці країни: більшість українських біженців залишаться в Польщі

Більшість українських біженців у Польщі, ймовірно, не повертатимуться додому, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з росією, оскільки вони вже "добре інтегровані" в польський ринок праці. Про це інформує Reuters з посиланням на дані міжнародного агентства Fitch Ratings, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Польща приймає близько 1 мільйона українських біженців, які допомогли "підживити" напружений ринок праці Польщі та стимулювати економічне зростання. На думку аналітиків Fitch Ratings, ця тенденція зберігатиметься.

Вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде оголошено припинення вогню, ми не бачимо, щоб багато українських біженців повернулися до України. Ми майже впевнені, що значна частина цих людей залишиться в Польщі і сприятиме зростанню польського ринку праці та ВВП та звичайно, іншим макроекономічним і фіскальним показникам

- повідомив Reuters аналітик Fitch Ratings з питань Польщі Мілан Трайкович.

Аналітики Fitch прогнозують зростання економіки Польщі на 3% у 2025–2026 роках та 3,1% у 2027 році, тоді як уряд країни очікує показники 3,4%, 3,5% і 3% відповідно.

Крім того, уряд Польщі сподівається, що економічне зростання допоможе "приборкати роздутий бюджетний дефіцит", який минулого року становив 6,6% ВВП. Раніше країна зобов’язалася зменшити його до рівня нижче 3% до 2028 року.

Мілан Трайкович охарактеризував дефіцит бюджету Польщі за минулий рік як "набагато гіршу відправну точку" та додав, що цьогоріч він, ймовірно, залишиться на рівні близько 6,6% ВВП. За його прогнозом до 2028 року дефіцит може знизитися до приблизно 4-4,5% ВВП.

"Це найшвидше зростаюча європейська економіка протягом десятиліть. І... одне, що ви знаєте про Польщу, це те, що Польща буде зростати", - наголосив аналітик.

Нагадаємо

З 1 листопада у Польщі центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Для інших біженців планується програма "Разом до незалежності" із субсидіями на оренду та курсами польської мови.

Виплати українцям у різних країнах Європи: де платять більше, а де - менше06.08.25, 15:14 • 4238 переглядiв

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Володимир Путін
Reuters
Європейський Союз
Європа
Україна
Польща