«Хорошо интегрированы» в рынок труда страны: большинство украинских беженцев останутся в Польше

Большинство украинских беженцев в Польше, вероятно, не вернутся домой, даже если Украина достигнет соглашения о прекращении огня с Россией, поскольку они уже "хорошо интегрированы" в польский рынок труда. Об этом информирует Reuters со ссылкой на данные международного агентства Fitch Ratings, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Польша принимает около 1 миллиона украинских беженцев, которые помогли "подпитать" напряженный рынок труда Польши и стимулировать экономический рост. По мнению аналитиков Fitch Ratings, эта тенденция сохранится.

Они очень хорошо интегрировались в польский рынок труда. Поэтому даже если завтра будет объявлено прекращение огня, мы не видим, чтобы много украинских беженцев вернулись в Украину. Мы почти уверены, что значительная часть этих людей останется в Польше и будет способствовать росту польского рынка труда и ВВП и, конечно, другим макроэкономическим и фискальным показателям - сообщил Reuters аналитик Fitch Ratings по вопросам Польши Милан Трайкович.

Аналитики Fitch прогнозируют рост экономики Польши на 3% в 2025–2026 годах и 3,1% в 2027 году, тогда как правительство страны ожидает показатели 3,4%, 3,5% и 3% соответственно.

Кроме того, правительство Польши надеется, что экономический рост поможет "обуздать раздутый бюджетный дефицит", который в прошлом году составил 6,6% ВВП. Ранее страна обязалась уменьшить его до уровня ниже 3% к 2028 году.

Милан Трайкович охарактеризовал дефицит бюджета Польши за прошлый год как "гораздо худшую отправную точку" и добавил, что в этом году он, вероятно, останется на уровне около 6,6% ВВП. По его прогнозу, к 2028 году дефицит может снизиться до примерно 4-4,5% ВВП.

"Это самая быстрорастущая европейская экономика на протяжении десятилетий. И... одно, что вы знаете о Польше, это то, что Польша будет расти", - подчеркнул аналитик.

Напомним

С 1 ноября в Польше центры коллективного размещения беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Для других беженцев планируется программа "Вместе к независимости" с субсидиями на аренду и курсами польского языка.

Выплаты украинцам в разных странах Европы: где платят больше, а где - меньше