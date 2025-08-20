«Хорошо интегрированы» в рынок труда страны: большинство украинских беженцев останутся в Польше

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 50790 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 81808 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 77437 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 76002 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 47565 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33295 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 97672 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73349 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86566 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103839 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
65%
749мм
Популярные новости
Финский депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламентаVideo19 августа, 11:50 • 4684 просмотра
Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19 августа, 15:19 • 5050 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев15:55 • 10051 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 13439 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне17:32 • 7940 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 81808 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 77438 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 76002 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 65254 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 47566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 13464 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 51832 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 115009 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 67334 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 123245 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Выборы
Вторая мировая война
Instagram
БМ-21 «Град»

«Хорошо интегрированы» в рынок труда страны: большинство украинских беженцев останутся в Польше

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Большинство украинских беженцев в Польше, вероятно, не вернутся домой даже после прекращения огня, поскольку они хорошо интегрированы в польский рынок труда. Это способствует экономическому росту Польши, прогнозируя рост ВВП на 3% в 2025-2026 годах.

«Хорошо интегрированы» в рынок труда страны: большинство украинских беженцев останутся в Польше

Большинство украинских беженцев в Польше, вероятно, не вернутся домой, даже если Украина достигнет соглашения о прекращении огня с Россией, поскольку они уже "хорошо интегрированы" в польский рынок труда. Об этом информирует Reuters со ссылкой на данные международного агентства Fitch Ratings, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Польша принимает около 1 миллиона украинских беженцев, которые помогли "подпитать" напряженный рынок труда Польши и стимулировать экономический рост. По мнению аналитиков Fitch Ratings, эта тенденция сохранится.

Они очень хорошо интегрировались в польский рынок труда. Поэтому даже если завтра будет объявлено прекращение огня, мы не видим, чтобы много украинских беженцев вернулись в Украину. Мы почти уверены, что значительная часть этих людей останется в Польше и будет способствовать росту польского рынка труда и ВВП и, конечно, другим макроэкономическим и фискальным показателям

- сообщил Reuters аналитик Fitch Ratings по вопросам Польши Милан Трайкович.

Аналитики Fitch прогнозируют рост экономики Польши на 3% в 2025–2026 годах и 3,1% в 2027 году, тогда как правительство страны ожидает показатели 3,4%, 3,5% и 3% соответственно.

Кроме того, правительство Польши надеется, что экономический рост поможет "обуздать раздутый бюджетный дефицит", который в прошлом году составил 6,6% ВВП. Ранее страна обязалась уменьшить его до уровня ниже 3% к 2028 году.

Милан Трайкович охарактеризовал дефицит бюджета Польши за прошлый год как "гораздо худшую отправную точку" и добавил, что в этом году он, вероятно, останется на уровне около 6,6% ВВП. По его прогнозу, к 2028 году дефицит может снизиться до примерно 4-4,5% ВВП.

"Это самая быстрорастущая европейская экономика на протяжении десятилетий. И... одно, что вы знаете о Польше, это то, что Польша будет расти", - подчеркнул аналитик.

Напомним

С 1 ноября в Польше центры коллективного размещения беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Для других беженцев планируется программа "Вместе к независимости" с субсидиями на аренду и курсами польского языка.

Выплаты украинцам в разных странах Европы: где платят больше, а где - меньше06.08.25, 15:14 • 4239 просмотров

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Владимир Путин
Reuters
Европейский Союз
Европа
Украина
Польша