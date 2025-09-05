Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені кошти: 3,3 млн євро у справі Поліграфкомбінату

Вперше в історії України з-за кордону будуть повернуті кошти, викрадені унаслідок корупційної схеми. Йдеться про 3,377 млн євро (приблизно 163 млн грн), які перерахують до державного бюджету від французької компанії, фігуранта справи НАБУ та САП щодо махінацій на ДП "Поліграфкомбінат "Україна"". Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.

Як повідомили в антикорупційних органах, угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а вже 3 вересня її затвердив суд у Парижі. Це перший випадок, коли іноземний суб’єкт компенсує Україні збитки, завдані корупцією.

Слідство НАБУ і САП встановило, що державне підприємство закуповувало матеріали у французької компанії за завищеними цінами через естонську фірму-прокладку. У результаті колишній директор Поліграфкомбінату отримав неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на захисні елементи документів. Загалом у справі про підозру повідомили вісьмом особам, включно з екскерівником держпідприємства.

Досягнення стало можливим завдяки міжнародній співпраці: у спільній слідчій групі працювали НАБУ, САП, французькі та естонські правоохоронці під егідою Євроюсту. Важливу роль відіграли також ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery) та платформа ОЕСР GLEN, яка допомогла налагодити сталі контакти з іноземними партнерами.

Координацію представництва інтересів України у французькому суді забезпечила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

