12:12 • 2888 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 13774 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 23038 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 20391 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 36496 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 35465 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 50151 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41872 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41604 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41768 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені кошти: 3,3 млн євро у справі Поліграфкомбінату

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Україна вперше повертає 3,377 млн євро з-за кордону, викрадені через корупційну схему на ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Кошти перерахує французька компанія, що фігурувала у справі НАБУ та САП, після угоди з Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені кошти: 3,3 млн євро у справі Поліграфкомбінату

Вперше в історії України з-за кордону будуть повернуті кошти, викрадені унаслідок корупційної схеми. Йдеться про 3,377 млн євро (приблизно 163 млн грн), які перерахують до державного бюджету від французької компанії, фігуранта справи НАБУ та САП щодо махінацій на ДП "Поліграфкомбінат "Україна"". Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.

Деталі

Як повідомили в антикорупційних органах, угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а вже 3 вересня її затвердив суд у Парижі. Це перший випадок, коли іноземний суб’єкт компенсує Україні збитки, завдані корупцією.

Слідство НАБУ і САП встановило, що державне підприємство закуповувало матеріали у французької компанії за завищеними цінами через естонську фірму-прокладку. У результаті колишній директор Поліграфкомбінату отримав неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на захисні елементи документів. Загалом у справі про підозру повідомили вісьмом особам, включно з екскерівником держпідприємства.

Досягнення стало можливим завдяки міжнародній співпраці: у спільній слідчій групі працювали НАБУ, САП, французькі та естонські правоохоронці під егідою Євроюсту. Важливу роль відіграли також ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery) та платформа ОЕСР GLEN, яка допомогла налагодити сталі контакти з іноземними партнерами.

Координацію представництва інтересів України у французькому суді забезпечила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Вітюка на незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про “помсту”02.09.25, 18:47 • 4355 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство Кримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Париж
Франція
Естонія
Україна