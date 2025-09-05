Украина впервые вернула из-за границы украденные средства: 3,3 млн евро по делу Полиграфкомбината

Впервые в истории Украины из-за границы будут возвращены средства, похищенные в результате коррупционной схемы. Речь идет о 3,377 млн евро (приблизительно 163 млн грн), которые перечислят в государственный бюджет от французской компании, фигуранта дела НАБУ и САП по махинациям на ГП "Полиграфкомбинат "Украина"". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Подробности

Как сообщили в антикоррупционных органах, соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а уже 3 сентября его утвердил суд в Париже. Это первый случай, когда иностранный субъект компенсирует Украине ущерб, нанесенный коррупцией.

Следствие НАБУ и САП установило, что государственное предприятие закупало материалы у французской компании по завышенным ценам через эстонскую фирму-прокладку. В результате бывший директор Полиграфкомбината получил неправомерную выгоду в виде авторских прав на защитные элементы документов. Всего по делу о подозрении сообщили восьми лицам, включая экс-руководителя госпредприятия.

Достижение стало возможным благодаря международному сотрудничеству: в совместной следственной группе работали НАБУ, САП, французские и эстонские правоохранители под эгидой Евроюста. Важную роль сыграли также инициатива STAR (Stolen Asset Recovery) и платформа ОЭСР GLEN, которая помогла наладить устойчивые контакты с иностранными партнерами.

Координацию представительства интересов Украины во французском суде обеспечила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Витюка на незаконном обогащении. В Службе безопасности заявляют о “мести”