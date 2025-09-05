Украина впервые вернула из-за границы украденные средства: 3,3 млн евро по делу Полиграфкомбината

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 2876 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 13760 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 23024 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 20380 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 36477 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 35457 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 50147 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41868 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41603 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41768 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.7м/с
35%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 12931 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 12287 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 25548 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 22135 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 10476 просмотра
публикации
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 8556 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 25611 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 36477 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 29897 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 64725 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Ужгород
Словакия
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 25438 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 64725 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 25475 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 30617 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 32243 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Ракетная система С-400
E-6 Mercury
Детонатор

Украина впервые вернула из-за границы украденные средства: 3,3 млн евро по делу Полиграфкомбината

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Украина впервые возвращает 3,377 млн евро из-за границы, похищенные через коррупционную схему на ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Средства перечислит французская компания, фигурировавшая в деле НАБУ и САП, после соглашения с Национальной финансовой прокуратурой Франции.

Украина впервые вернула из-за границы украденные средства: 3,3 млн евро по делу Полиграфкомбината

Впервые в истории Украины из-за границы будут возвращены средства, похищенные в результате коррупционной схемы. Речь идет о 3,377 млн евро (приблизительно 163 млн грн), которые перечислят в государственный бюджет от французской компании, фигуранта дела НАБУ и САП по махинациям на ГП "Полиграфкомбинат "Украина"". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Подробности

Как сообщили в антикоррупционных органах, соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а уже 3 сентября его утвердил суд в Париже. Это первый случай, когда иностранный субъект компенсирует Украине ущерб, нанесенный коррупцией.

Следствие НАБУ и САП установило, что государственное предприятие закупало материалы у французской компании по завышенным ценам через эстонскую фирму-прокладку. В результате бывший директор Полиграфкомбината получил неправомерную выгоду в виде авторских прав на защитные элементы документов. Всего по делу о подозрении сообщили восьми лицам, включая экс-руководителя госпредприятия.

Достижение стало возможным благодаря международному сотрудничеству: в совместной следственной группе работали НАБУ, САП, французские и эстонские правоохранители под эгидой Евроюста. Важную роль сыграли также инициатива STAR (Stolen Asset Recovery) и платформа ОЭСР GLEN, которая помогла наладить устойчивые контакты с иностранными партнерами.

Координацию представительства интересов Украины во французском суде обеспечила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Витюка на незаконном обогащении. В Службе безопасности заявляют о “мести”02.09.2025, 18:47 • 4355 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Бюро экономической безопасности Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Париж
Франция
Эстония
Украина