Україна вітає домовленості Ізраїлю та ХАМАС і сподівається на примус рф до миру - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України привітали досягнення домовленостей між Державою Ізраїль та угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню в межах першої фази мирного плану, ініційованого Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Крім того, Україна сподівається, що зусиль міжнародної спільноти вистачить для примусу рф до завершення війни, передає УНН із посиланням на МЗС

Україна високо цінує лідерство Сполучених Штатів та особисту роль Президента Дональда Трампа у посередництві та пошуку рішень, які відкривають шлях до припинення кровопролиття, звільнення заручників та полегшення гуманітарної кризи у Секторі Газа. Відзначаємо важливу роль та дипломатичні зусилля Катару, Єгипту та Туреччини у досягненні цієї угоди - йдеться у заяві.

У МЗС розглядають досягнуті домовленості як важливий перший крок на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході, що також зміцнить міжнародний мир і безпеку в усьому світі. Також у дипвідомстві закликали усі сторони до повної та сумлінної їх реалізації.

Україна послідовно підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки, захисту цивільних людей і дотримання міжнародного гуманітарного права. Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, українська сторона сподівається, що зусиль міжнародної спільноти так само вистачить для примусу держави-агресора росії до завершення війни проти України та відновлення гарантованого миру та безпеки в Європі - резюмували у МЗС.

