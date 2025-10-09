Украина приветствует договоренности Израиля и ХАМАС и надеется на принуждение рф к миру - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали достижение договоренностей между Государством Израиль и группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в рамках первой фазы мирного плана, инициированного Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Кроме того, Украина надеется, что усилий международного сообщества хватит для принуждения рф к завершению войны, передает УНН со ссылкой на МИД

Украина высоко ценит лидерство Соединенных Штатов и личную роль Президента Дональда Трампа в посредничестве и поиске решений, которые открывают путь к прекращению кровопролития, освобождению заложников и облегчению гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Отмечаем важную роль и дипломатические усилия Катара, Египта и Турции в достижении этого соглашения - говорится в заявлении.

В МИД рассматривают достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире. Также в дипведомстве призвали все стороны к полной и добросовестной их реализации.

Украина последовательно поддерживает все международные усилия, направленные на обеспечение безопасности, защиты гражданских людей и соблюдение международного гуманитарного права. Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона надеется, что усилий международного сообщества так же хватит для принуждения государства-агрессора России к завершению войны против Украины и восстановлению гарантированного мира и безопасности в Европе - резюмировали в МИД.

