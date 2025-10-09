$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Украина приветствует договоренности Израиля и ХАМАС и надеется на принуждение рф к миру - МИД

Киев • УНН

 • 548 просмотра

МИД Украины приветствовал договоренности между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня, инициированные Президентом США Дональдом Трампом. Украина также надеется, что усилий международного сообщества хватит для принуждения рф к завершению войны.

Украина приветствует договоренности Израиля и ХАМАС и надеется на принуждение рф к миру - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали достижение договоренностей между Государством Израиль и группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в рамках первой фазы мирного плана, инициированного Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Кроме того, Украина надеется, что усилий международного сообщества хватит для принуждения рф к завершению войны, передает УНН со ссылкой на МИД

Украина высоко ценит лидерство Соединенных Штатов и личную роль Президента Дональда Трампа в посредничестве и поиске решений, которые открывают путь к прекращению кровопролития, освобождению заложников и облегчению гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Отмечаем важную роль и дипломатические усилия Катара, Египта и Турции в достижении этого соглашения 

- говорится в заявлении.

В МИД рассматривают достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире. Также в дипведомстве призвали все стороны к полной и добросовестной их реализации.

Украина последовательно поддерживает все международные усилия, направленные на обеспечение безопасности, защиты гражданских людей и соблюдение международного гуманитарного права. Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона надеется, что усилий международного сообщества так же хватит для принуждения государства-агрессора России к завершению войны против Украины и восстановлению гарантированного мира и безопасности в Европе 

- резюмировали в МИД.

Израиль и ХАМАС согласовали условия завершения двухлетней войны - СМИ09.10.25, 14:03 • 1518 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Израиль
Дональд Трамп
Катар
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа
Украина