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Україна шукає посередників у процесі повернення цивільних осіб, яких утримує рф – Лубінець

Україна шукає посередників у процесі повернення цивільних осіб, яких утримує рф – Лубінець

Київ • УНН

 • 101972 перегляди

Україна шукає посередників для сприяння поверненню цивільних осіб, незаконно утримуваних росією, і сподівається на нові ініціативи з боку партнерів у цьому питанні, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна наразі шукає посередників у процесі повернення цивільних осіб, незаконно утримуваних росією. Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру, та додав, що він сподівається, на нові ініціативи партнерів у цьому питанні, передає УНН.

Лубінець повідомив, що в стінах Офісу Омбудсмана відбулося засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру. До нього доєдналося 49 учасників: представники різних країн світу, міжнародних організацій (ООН, МКЧХ, ЄС). Незмінно засідання провели спільно з співголовами Робочої групи – Послами Канади та Норвегії в Україні.

"Ключове: підготовка до Саміту миру, на якому одне з основних питань буде присвячено гуманітарному напрямку – поверненню депортованих та полонених", - написав Лубінець.

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Він наголосив, що важливо, аби посли різних держав донесли своїм урядам, що необхідно працювати, аби:

• Повертати в Україну депортованих і примусово переміщених дітей, а також верифікувати дані про них;

• Сприяти негайному доступу МКЧХ та ООН до місць утримання цивільних та військовополонених, аби припинити практику тортур;

• Розблокувати проведення обмінів, задля повернення в Україну військовополонених і цивільних громадян.

Також на засіданні Лубінець розповів про вже зроблену роботу та основну проблематику.

"По-перше, нещодавній візит до Катару та передача списку з іменами 561 депортованої дитини. А також – готовність цієї країни брати участь щодо повернення цивільних. По-друге, зазначив, що верифіковано близько 1700 цивільних, незаконно утримуваних агресором, зокрема й за допомогою МКЧХ. Акцентував, що наразі ми також шукаємо посередників у процесі повернення цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, і я сподіваюся на нові ініціативи партнерів у цьому питанні", - повідомив Лубінець.

По-третє, він розповів про нещодавні організовані заходи в Женеві щодо пункту 4 Формули миру.

"Окрім цього, на зустрічі Доктор Сесілі Хеллествайт презентувала четвертий звіт у межах Московського механізму. У ньому є низка важливих пропозицій та висновків", - написав Лубінець.

Окрім того, він повідомив, що свої історії та що довелося пережити розповіли: дитина, яка повернулася з депортації, цивільна жінка, незаконно утримувана РФ, та колишній військовополонений.

Доповнення

В Офісі президента України заявили, що країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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