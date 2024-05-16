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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 14:27  •  1839 просмотра

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Украина ищет посредников для содействия возвращению гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией, и надеется на новые инициативы со стороны партнеров в этом вопросе, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина сейчас ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией. Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира, и добавил, что он надеется на новые инициативы партнеров в этом вопросе, передает УНН.

Лубинец сообщил, что в стенах Офиса Омбудсмана состоялось заседание Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира. К нему присоединилось 49 участников: представители разных стран мира, международных организаций (ООН, МККК, ЕС). Неизменно заседание провели совместно с сопредседателями Рабочей группы - Послами Канады и Норвегии в Украине.

"Ключевое: подготовка к Саммиту мира, на котором один из основных вопросов будет посвящен гуманитарному направлению - возвращению депортированных и пленных", - написал Лубинец.

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Он отметил, что важно, чтобы послы разных государств донесли своим правительствам, что необходимо работать, чтобы:

- Возвращать в Украину депортированных и принудительно перемещенных детей, а также верифицировать данные о них;

- Способствовать немедленному доступу МККК и ООН к местам содержания гражданских и военнопленных, чтобы прекратить практику пыток;

- Разблокировать проведение обменов, для возвращения в Украину военнопленных и гражданских граждан.

Также на заседании Лубинец рассказал об уже проделанной работе и основной проблематике.

"Во-первых, недавний визит в Катар и передача списка с именами 561 депортированного ребенка. А также - готовность этой страны участвовать по возвращению гражданских. Во-вторых, отметил, что верифицировано около 1700 гражданских, незаконно удерживаемых агрессором, в том числе и с помощью МККК. Акцентировал, что сейчас мы также ищем посредников в процессе возвращения гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией, и я надеюсь на новые инициативы партнеров в этом вопросе", - сообщил Лубинец.

В-третьих, он рассказал о недавних организованных мероприятиях в Женеве по пункту 4 Формулы мира.

"Кроме этого, на встрече Доктор Сесили Хеллествайт представила четвертый отчет в рамках Московского механизма. В нем есть ряд важных предложений и выводов", - написал Лубинец.

Кроме того, он сообщил, что свои истории и что пришлось пережить рассказали: ребенок, который вернулся из депортации, гражданская женщина, незаконно удерживаемая рф, и бывший военнопленный.

Дополнение

В Офисе президента Украины заявили, что страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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