В Україну повернули 1000 тіл полеглих: серед них 5 загиблих у полоні військових
Київ • УНН
Україна повернула 1000 тіл загиблих за результатами репатріаційних заходів. Серед них 5 тіл військовослужбовців, які загинули в полоні, та Оборонці з різних напрямків.
В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, як стверджує російська сторона, належать українським військовослужбовцям, серед них 5 загиблих у полоні військових, повідомив у вівторок Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - ідеться у повідомленні.
У Коордштабі наголосили: "Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян".
"З числа повернених сьогодні "на щиті" також Оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків", - зазначили в Коордштабі.
Найближчим часом, як зазначається, слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Україна повернула росії два передані тіла із жетонами зс рф: родичів застерегли щодо спроб рф приховати02.07.25, 12:23 • 1496 переглядiв