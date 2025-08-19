$41.260.08
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 10365 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 44119 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 42677 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 59375 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 78659 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 58729 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42433 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44120 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 119419 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
В Україну повернули 1000 тіл полеглих: серед них 5 загиблих у полоні військових

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Україна повернула 1000 тіл загиблих за результатами репатріаційних заходів. Серед них 5 тіл військовослужбовців, які загинули в полоні, та Оборонці з різних напрямків.

В Україну повернули 1000 тіл полеглих: серед них 5 загиблих у полоні військових

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, як стверджує російська сторона, належать українським військовослужбовцям, серед них 5 загиблих у полоні військових, повідомив у вівторок Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - ідеться у повідомленні.

У Коордштабі наголосили: "Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян".

"З числа повернених сьогодні "на щиті" також Оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків", - зазначили в Коордштабі.

Найближчим часом, як зазначається, слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Україна повернула росії два передані тіла із жетонами зс рф: родичів застерегли щодо спроб рф приховати02.07.25, 12:23 • 1496 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Україна