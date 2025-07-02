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Україна повернула росії два передані тіла із жетонами зс рф: родичів застерегли щодо спроб рф приховати

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Україна повернула росії два тіла загиблих російських військових з особистими жетонами. Голова МВС Ігор Клименко закликав родини військових рф звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських установ для підтвердження, оскільки росія може приховувати репатріацію тіл.

Україна повернула росії два передані тіла із жетонами зс рф: родичів застерегли щодо спроб рф приховати

Серед переданих Україні росією полеглих виявили два тіла з російськими військовими жетонами, їх повернули російській стороні та звернулася до родин військових рф щодо можливості підтвердження, оскільки росія може приховувати репатріацію у спробах зменшити виплату компенсацій, повідомив у середу голова МВС України Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Під час нещодавніх процедур репатріації тіл загиблих наші експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони збройних сил російської федерації. Номери жетонів: жетон № АВ 846408; жетон № АВ 449638", - написав Клименко.

Українська сторона, зі слів міністра, провела необхідні перевірки, огляди та експертизи. "Українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в рамках офіційної процедури", - зазначив він.

Наразі, з його слів, немає підтвердження, що російська сторона відповідним чином сповістила рідних цих загиблих, що тіла знов повернути на російську територію.

"Тому звертаємося безпосередньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького. Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих - ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)", - написав голова МВС.

"Після цього ми зможемо офіційно підтвердити, що саме це тіло перебувало на території України та було передане російській стороні", - вказав Клименко.

Зі слів голови МВС, "за наявною інформацією, російська влада намагається зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих". "Тому російська сторона може приховувати факти репатріації тіл загиблих чи навіть утилізувати тіла. Нам не потрібні тіла російських військових", - зазначив Клименко. 

Він наголосив: Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні. "Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтверджень щодо своїх рідних, а звертатися саме Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських офіційних установ", - зауважив Клименко.

росія передала Україні 20 тіл своїх військових під час репатріації: їх може бути більше - МВС23.06.25, 12:03 • 1988 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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