росія передала Україні 20 тіл своїх військових під час репатріації: їх може бути більше - МВС

Начальник Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе повідомив, що 20 тіл російських військових передано Україні під час репатріацій в 2025 році. Він уточнив, що таких тіл може виявитися більше, повідомляє УНН.

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На сьогодні ми маємо 20 фактів, підтверджених, що саме тіла військових російської федерації були передані Україні - повідомив Цуцкірідзе.

Він уточнив, що з цих тіл береться аналіз ДНК, після чого відбувається порівняння по базах МВС.

Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно, призначаємо для порівняння в наших базах - пояснив правоохоронець.

Він наголосив, що робота тільки почалася, а отже таких тіл може виявитися більше.

Зважаючи на те, що ми тільки почали цю роботу, то прогнозую, що ця кількість буде прогресувати - підсумував Цуцкірідзе.

Нагадування

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, російські загарбники під час повернення тіл полеглих українських героїв кладуть разом із ними тіла власних військових, ліквідованих Силами оборони України.