росія передала Україні 20 тіл своїх військових під час репатріації: їх може бути більше - МВС
Київ • УНН
Україні передали 20 тіл російських військових у 2025 році, як повідомив Максим Цуцкірідзе з Нацполіції. З цих тіл беруться ДНК-аналізи для подальшого порівняння та ідентифікації.
Начальник Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе повідомив, що 20 тіл російських військових передано Україні під час репатріацій в 2025 році. Він уточнив, що таких тіл може виявитися більше, повідомляє УНН.
Деталі
На сьогодні ми маємо 20 фактів, підтверджених, що саме тіла військових російської федерації були передані Україні
Він уточнив, що з цих тіл береться аналіз ДНК, після чого відбувається порівняння по базах МВС.
Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно, призначаємо для порівняння в наших базах
Він наголосив, що робота тільки почалася, а отже таких тіл може виявитися більше.
Зважаючи на те, що ми тільки почали цю роботу, то прогнозую, що ця кількість буде прогресувати
Нагадування
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, російські загарбники під час повернення тіл полеглих українських героїв кладуть разом із ними тіла власних військових, ліквідованих Силами оборони України.
Цинізм без меж: росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців. Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів