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россия передала Украине 20 тел своих военных во время репатриации: их может быть больше - МВД

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Украине передали 20 тел российских военных в 2024 году, как сообщил Максим Цуцкиридзе из Нацполиции. С этих тел берутся ДНК-анализы для последующего сравнения и идентификации.

россия передала Украине 20 тел своих военных во время репатриации: их может быть больше - МВД

Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил, что 20 тел российских военных переданы Украине во время репатриации в 2025 году. Он уточнил, что таких тел может оказаться больше, сообщает УНН.

Детали

На сегодня мы имеем 20 фактов, подтвержденных, что именно тела военных российской федерации были переданы Украине

- сообщил Цуцкиридзе.

Он уточнил, что с этих тел берется анализ ДНК, после чего происходит сравнение по базам МВД.

Мы в обязательном порядке берем с этих тел ДНК и соответственно, назначаем для сравнения в наших базах

- пояснил правоохранитель.

Он отметил, что работа только началась, а значит таких тел может оказаться больше.

Учитывая то, что мы только начали эту работу, то прогнозирую, что это количество будет прогрессировать

- подытожил Цуцкиридзе.

Напоминание

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, российские захватчики во время возвращения тел павших украинских героев кладут вместе с ними тела собственных военных, ликвидированных Силами обороны Украины.

Цинизм без границ: россия превращает репатриацию тел погибших на инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев. Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров 

- сообщил Клименко.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Украина
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