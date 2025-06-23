россия передала Украине 20 тел своих военных во время репатриации: их может быть больше - МВД

Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил, что 20 тел российских военных переданы Украине во время репатриации в 2025 году. Он уточнил, что таких тел может оказаться больше, сообщает УНН.

Детали

На сегодня мы имеем 20 фактов, подтвержденных, что именно тела военных российской федерации были переданы Украине - сообщил Цуцкиридзе.

Он уточнил, что с этих тел берется анализ ДНК, после чего происходит сравнение по базам МВД.

Мы в обязательном порядке берем с этих тел ДНК и соответственно, назначаем для сравнения в наших базах - пояснил правоохранитель.

Он отметил, что работа только началась, а значит таких тел может оказаться больше.

Учитывая то, что мы только начали эту работу, то прогнозирую, что это количество будет прогрессировать - подытожил Цуцкиридзе.

Напоминание

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, российские захватчики во время возвращения тел павших украинских героев кладут вместе с ними тела собственных военных, ликвидированных Силами обороны Украины.