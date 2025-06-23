россия передала Украине 20 тел своих военных во время репатриации: их может быть больше - МВД
Киев • УНН
Украине передали 20 тел российских военных в 2024 году, как сообщил Максим Цуцкиридзе из Нацполиции. С этих тел берутся ДНК-анализы для последующего сравнения и идентификации.
Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил, что 20 тел российских военных переданы Украине во время репатриации в 2025 году. Он уточнил, что таких тел может оказаться больше, сообщает УНН.
Детали
На сегодня мы имеем 20 фактов, подтвержденных, что именно тела военных российской федерации были переданы Украине
Он уточнил, что с этих тел берется анализ ДНК, после чего происходит сравнение по базам МВД.
Мы в обязательном порядке берем с этих тел ДНК и соответственно, назначаем для сравнения в наших базах
Он отметил, что работа только началась, а значит таких тел может оказаться больше.
Учитывая то, что мы только начали эту работу, то прогнозирую, что это количество будет прогрессировать
Напоминание
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, российские захватчики во время возвращения тел павших украинских героев кладут вместе с ними тела собственных военных, ликвидированных Силами обороны Украины.
Цинизм без границ: россия превращает репатриацию тел погибших на инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев. Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров