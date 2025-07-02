Украина вернула России два переданных тела с жетонами ВС РФ: родственников предостерегли относительно попыток РФ скрыть

Среди переданных в Украину Россией погибших обнаружены два тела с российскими армейскими жетонами, их вернули российской стороне и обратились к семьям военнослужащих РФ относительно возможности подтверждения, поскольку Россия может скрывать репатриацию в попытках уменьшить выплату компенсаций, сообщил в среду глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Во время недавних процедур репатриации тел погибших наши эксперты обнаружили два тела, на которых сохранились личные военные жетоны вооруженных сил Российской Федерации. Номера жетонов: жетон № АВ 846408; жетон № АВ 449638", - написал Клименко.

Украинская сторона, по словам министра, провела необходимые проверки, осмотры и экспертизы. "Украинская сторона вернула эти два тела российской стороне в рамках официальной процедуры", - отметил он.

Сейчас, по его словам, нет подтверждения, что российская сторона соответствующим образом известила родных этих погибших, что тела вновь возвращены на российскую территорию.

"Поэтому обращаемся непосредственно к семьям российских военнослужащих, которые опознали указанные выше номера военных жетонов и до сих пор не получили тело своего близкого. Перед передачей тел мы отобрали ДНК-образцы. Если у вас есть основания считать, что один из погибших - ваш родственник, мы советуем незамедлительно обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP)", - написал глава МВД.

"После этого мы сможем официально подтвердить, что именно это тело находилось на территории Украины и было передано российской стороне", - указал Клименко.

По словам главы МВД, "по имеющейся информации, российские власти пытаются уменьшить объемы выплат компенсаций семьям погибших". "Поэтому российская сторона может скрывать факты репатриации тел погибших или даже утилизировать тела. Нам не нужны тела российских военных", - отметил Клименко.

Он подчеркнул: Украина и в дальнейшем будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне. "Исключительно из гуманитарных соображений советуем родным погибших россиян не пытаться искать в Украине подтверждений относительно своих родных, а обращаться именно в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести и российские официальные учреждения", - отметил Клименко.

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