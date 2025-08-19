$41.260.08
48.170.13
ukenru
11:23 • 1312 просмотра
10:33 • 7128 просмотра
09:27 • 11967 просмотра
07:29 • 48624 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 45522 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 61940 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 80991 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 60779 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 43569 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 44737 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
11:23 • 1324 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 452 просмотра
09:27 • 11982 просмотра
В Украину вернули 1000 тел павших: среди них 5 погибших в плену военных

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Украина вернула 1000 тел погибших по результатам репатриационных мероприятий. Среди них 5 тел военнослужащих, погибших в плену, и Защитники с разных направлений.

В Украину вернули 1000 тел павших: среди них 5 погибших в плену военных

В Украину возвращены тела 1000 погибших, которые, как утверждает российская сторона, принадлежат украинским военнослужащим, среди них 5 погибших в плену военных, сообщил во вторник Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим. К сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров", - говорится в сообщении.

В Коордштабе подчеркнули: "Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан".

"Из числа возвращенных сегодня "на щите" также Защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений", - указали в Коордштабе.

В ближайшее время, как отмечается, следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Украина вернула россии два переданных тела с жетонами вс рф: родственников предостерегли относительно попыток рф скрыть02.07.25, 12:23 • 1496 просмотров

Юлия Шрамко

Украина