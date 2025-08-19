В Украину вернули 1000 тел павших: среди них 5 погибших в плену военных
Киев • УНН
Украина вернула 1000 тел погибших по результатам репатриационных мероприятий. Среди них 5 тел военнослужащих, погибших в плену, и Защитники с разных направлений.
В Украину возвращены тела 1000 погибших, которые, как утверждает российская сторона, принадлежат украинским военнослужащим, среди них 5 погибших в плену военных, сообщил во вторник Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Детали
"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим. К сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров", - говорится в сообщении.
В Коордштабе подчеркнули: "Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан".
"Из числа возвращенных сегодня "на щите" также Защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений", - указали в Коордштабе.
В ближайшее время, как отмечается, следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
