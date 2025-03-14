Україна почала формувати команду щодо контролю можливого перемир'я: деталі від МЗС

Україна вже почала формувати національну команду, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю за можливим припиненням вогню з росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

Сибіга зазначив, що відразу після повернення з Джидди переговорна команда доповіла Президенту Зеленському щодо результатів проведеної зустрічі з американською стороною з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку.

Зеленський розкрив деталі переговорів з США у Джидді щодо "тиші"

Ми вже зараз, фактично, приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю за можливим перемир’ям. Це надзвичайно складний процес. Нагадаю, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1 300 км. Відповідно наш негативний досвід в рамках Мінського процесу, коли неодноразово проголошувалося перемир'я, нагадаю, їх було 25, й для уникнення можливих провокацій з російського боку, потрібно бути готовим - сказав Сибіга.

Тому він наголосив, що зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова відповідними командами, відповідними напрацюваннями, модальностями.

Маю на увазі, у тому числі майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України, справедливого сталого миру для України і, безумовно, параметрів та обсягу пакету безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює - заявив Сибіга.

Сподіваюсь, що рф вчинить правильно: Трамп про припинення вогню

Доповнення

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня

Міністр оброни Рустем Умєров заявляв, що рамкові питання домовленостей щодо умов припинення вогню є. Контроль над ситуацією в України буде.

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні "нюанси" щодо цього.

Президент Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.