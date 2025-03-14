Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина уже начала формировать национальную команду, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля за возможным прекращением огня с россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

Сибига отметил, что сразу после возвращения из Джидды переговорная команда доложила Президенту Зеленскому о результатах проведенной встречи с американской стороной с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию.

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Мы уже сейчас, фактически, приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля за возможным перемирием. Это чрезвычайно сложный процесс. Напомню, что линия фронта на сегодня с ежедневными боями составляет более 1 300 км. Соответственно наш негативный опыт в рамках Минского процесса, когда неоднократно провозглашалось перемирие, напомню, их было 25, и для избежания возможных провокаций с российской стороны, нужно быть готовым - сказал Сибига.

Поэтому он подчеркнул, что сейчас все будет направлено, чтобы украинская сторона была готова соответствующими командами, соответствующими наработками, модальностями.

Имею в виду, в том числе будущего видения относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины, справедливого устойчивого мира для Украины и, безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины. Поэтому эта работа уже ведется, и команда активно над этим работает - заявил Сибига.

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Дополнение

Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

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Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что рамочные вопросы договоренностей относительно условий прекращения огня есть. Контроль над ситуацией у Украины будет.

российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные "нюансы" по этому поводу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина относительно перемирия с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.