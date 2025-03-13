Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Джидде по поводу "тишины"
Киев • УНН
Украинская сторона в Джидде сообщила США о готовности к тишине в небе и на море, но восприняла их предложение и о тишине на земле.
Украина на фоне переговоров в Джидде с США была готова к тишине в небе и на море, но воспринимает и предложение США о тишине и на земле, и важным является контроль, технические аспекты которого готова организовать американская сторона, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам доклада ему участников переговоров в Джидде, пишет УНН.
Детали
Со слов Президента, украинские представители проинформировали американскую сторону относительно принципиальных украинских позиций. "Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", - указал Президент.
"Обсудили потребность в гарантировании безопасности. Обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги", - отметил Зеленский.
Дополнение
Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".
Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.