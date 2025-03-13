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Зеленський розкрив деталі переговорів з США у Джидді щодо "тиші"

Київ • УНН

 • 19779 перегляди

Українська сторона в Джидді повідомила США про готовність до тиші в небі та на морі, але сприйняла їх пропозицію і щодо тиші на землі.

Зеленський розкрив деталі переговорів з США у Джидді щодо "тиші"

Україна на тлі переговорів в Джидді з США була готова до тиші в небі та на морі, але сприймає і пропозицію США щодо тиші й на землі, та важливим є контроль, технічні аспекти якого готова організувати американська сторона, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді йому учасників переговорів у Джидді, пише УНН.

Деталі

Зі слів Президента, українські представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. "Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", - вказав Президент.

"Обговорили потребу в гарантуванні безпеки. Обговорили взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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