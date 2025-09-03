$41.370.05
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Україна ліквідує наслідки російського удару 3 вересня: Зеленський закликає світ покарати агресора

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару 3 вересня по енергетичних об'єктах, транспортному вузлу та житловому сектору. Зеленський наголошує на необхідності сильного тиску на агресора.

Всі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару по Україні 3 вересня. Про це написав у Telegram Володимир Зеленський, передає УНН.

Основними цілями російських окупантів стали енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив і житловий сектор в різних містах країни, зазначив Зеленський. Наразі ліквідація пожеж триває.

Очевидно, що це показові російські удари. путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, росія продовжує цю агресію

- написав Президент України.

Він також звернув увагу на необхідність сильних заходів тиску стосовно агресора.

Вже за кілька годин - Данія, саміт Україна - держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері - двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США

- зазначив Зеленський.

У ніч на 3 вересня російські окупанти застосували 526 засобів повітряного нападу проти України. Сили ППО збили 451 ворожу ціль.

Євген Устименко

