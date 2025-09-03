Україна ліквідує наслідки російського удару 3 вересня: Зеленський закликає світ покарати агресора
Київ • УНН
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару 3 вересня по енергетичних об'єктах, транспортному вузлу та житловому сектору. Зеленський наголошує на необхідності сильного тиску на агресора.
Всі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару по Україні 3 вересня. Про це написав у Telegram Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Основними цілями російських окупантів стали енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив і житловий сектор в різних містах країни, зазначив Зеленський. Наразі ліквідація пожеж триває.
Очевидно, що це показові російські удари. путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, росія продовжує цю агресію
Він також звернув увагу на необхідність сильних заходів тиску стосовно агресора.
Вже за кілька годин - Данія, саміт Україна - держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері - двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США
Нагадаємо
У ніч на 3 вересня російські окупанти застосували 526 засобів повітряного нападу проти України. Сили ППО збили 451 ворожу ціль.