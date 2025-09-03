Украина ликвидирует последствия российского удара 3 сентября: Зеленский призывает мир наказать агрессора
Киев • УНН
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского удара 3 сентября по энергетическим объектам, транспортному узлу и жилому сектору. Зеленский подчеркивает необходимость сильного давления на агрессора.
Все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий российского удара по Украине 3 сентября. Об этом написал в Telegram Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Основными целями российских оккупантов стали энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив и жилой сектор в разных городах страны, отметил Зеленский. Сейчас ликвидация пожаров продолжается.
Очевидно, что это показательные российские удары. путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, россия продолжает эту агрессию
Он также обратил внимание на необходимость сильных мер давления в отношении агрессора.
Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США
Напомним
В ночь на 3 сентября российские оккупанты применили 526 средств воздушного нападения против Украины. Силы ПВО сбили 451 вражескую цель.