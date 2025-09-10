Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у середу вранці заявив про вторгнення 8 російських безпілотників на територію Польщі і про "все більше фактів не випадковості" перетину кордону дронами. За його словами, Київ готовий допомогти Варшаві розбудувати "належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів", повідомляє УНН.

Надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару