Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент Зеленський заявив про вторгнення 8 російських безпілотників на територію Польщі. Київ готовий допомогти Варшаві розбудувати систему оповіщення та захисту від російських викликів.

Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у середу вранці заявив про вторгнення 8 російських безпілотників на територію Польщі і про "все більше фактів не випадковості" перетину кордону дронами. За його словами, Київ готовий допомогти Варшаві розбудувати "належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів", повідомляє УНН.

Надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару

- написав Президент у соцмережах. 

Зеленський зауважив, що вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз, за його словами, фіксується "значно більший масштаб та цілеспрямованість". 

Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом10.09.25, 10:17 • 6614 переглядiв

Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку

- додав Зеленський. 

Президент також наголосив, що важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.  "Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - додав Зеленський.

Після атаки на Польщу Україна вимагає дозволу на перехоплення російських ракет та дронів у своєму повітряному просторі силами ППО сусідів 10.09.25, 08:38 • 1506 переглядiв

Доповнення 

 У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль, постраждалих немає. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час екстреного засідання уряду в середу вранці заявив, що наразі немає підстав вводити обмеження для громадян через порушення повітряного простору російськими БПЛА у ніч на 10 вересня.

Тетяна Краєвська

Державний кордон України
Варшава
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща