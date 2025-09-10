Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских дронов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в среду утром заявил о вторжении 8 российских беспилотников на территорию Польши и о "все большем количестве фактов неслучайности" пересечения границы дронами. По его словам, Киев готов помочь Варшаве построить "надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов", сообщает УНН.

Поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах. Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара - написал Президент в соцсетях.

Зеленский отметил, что уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас, по его словам, фиксируется "значительно больший масштаб и целенаправленность".

Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом

Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные относительно этого российского удара. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбития российских средств поражения и защиты жизней людей. "Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбитие "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот эскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - добавил Зеленский.



Дополнение

В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль, пострадавших нет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром заявил, что пока нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября.