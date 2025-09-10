$41.250.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских дронов - Зеленский

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Президент Зеленский заявил о вторжении 8 российских беспилотников на территорию Польши. Киев готов помочь Варшаве построить систему оповещения и защиты от российских вызовов.

Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских дронов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в среду утром заявил о вторжении 8 российских беспилотников на территорию Польши и о "все большем количестве фактов неслучайности" пересечения границы дронами. По его словам, Киев готов помочь Варшаве построить "надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов", сообщает УНН.

Поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах. Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара

- написал Президент в соцсетях. 

Зеленский отметил, что уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас, по его словам, фиксируется "значительно больший масштаб и целенаправленность". 

Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом10.09.25, 10:17 • 7468 просмотров

Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные относительно этого российского удара. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность

- добавил Зеленский. 

Президент также подчеркнул, что важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбития российских средств поражения и защиты жизней людей.  "Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбитие "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот эскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - добавил Зеленский.

Дополнение 

 В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль, пострадавших нет. 

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром заявил, что пока нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября.

Татьяна Краевская

