Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угорщина закликала припинити допомогу Україні через корупцію

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС припинити допомогу Україні на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі". Він назвав безглуздям намір ЄК надіслати Україні ще 100 млрд євро.

Угорщина закликала припинити допомогу Україні через корупцію

У четвер, 20 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав Європейський Союз (ЄС) припинити допомогу Україні після корупційного скандалу навколо державної компанії Енергоатом. Про це інформує DW, передає УНН.

В Україні діє військова мафія, корумпована система, а голова Європейської комісії […] замість того, щоб зупинити виплати та вимагати негайних фінансових перевірок, хоче надіслати Україні ще 100 млрд євро. Це безглуздя

- заявив очільник угорського МЗС у Брюсселі перед зустріччю з колегами з інших країн ЄС.

Сійярто також висловив думку, що наразі перспективи для України є несприятливими.

Час не на боці України. Твердження протилежного - ілюзія

- сказав він.

За словами політика, його країна підтримала б ініціативи президента США Дональда Трампа, які сприяють завершенню війни, розв’язаної росією.

Нагадаємо

Угорщина неодноразово критикувала надання допомоги Україні. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно відреагував на лист президентки Єврокомісії щодо допомоги Україні і порівняв ініціативу зі "спробою допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки".

Віта Зеленецька

