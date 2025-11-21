Угорщина закликала припинити допомогу Україні через корупцію
Київ • УНН
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС припинити допомогу Україні на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі". Він назвав безглуздям намір ЄК надіслати Україні ще 100 млрд євро.
У четвер, 20 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав Європейський Союз (ЄС) припинити допомогу Україні після корупційного скандалу навколо державної компанії Енергоатом. Про це інформує DW, передає УНН.
В Україні діє військова мафія, корумпована система, а голова Європейської комісії […] замість того, щоб зупинити виплати та вимагати негайних фінансових перевірок, хоче надіслати Україні ще 100 млрд євро. Це безглуздя
Сійярто також висловив думку, що наразі перспективи для України є несприятливими.
Час не на боці України. Твердження протилежного - ілюзія
За словами політика, його країна підтримала б ініціативи президента США Дональда Трампа, які сприяють завершенню війни, розв’язаної росією.
Нагадаємо
Угорщина неодноразово критикувала надання допомоги Україні. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно відреагував на лист президентки Єврокомісії щодо допомоги Україні і порівняв ініціативу зі "спробою допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки".
