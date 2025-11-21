Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить помощь Украине на фоне коррупционного скандала в «Энергоатоме». Он назвал бессмыслицей намерение ЕК направить Украине еще 100 млрд евро.
В четверг, 20 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг государственной компании Энергоатом. Об этом информирует DW, передает УНН.
В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а глава Европейской комиссии […] вместо того, чтобы остановить выплаты и требовать немедленных финансовых проверок, хочет отправить Украине еще 100 млрд евро. Это бессмыслица
Сийярто также выразил мнение, что сейчас перспективы для Украины неблагоприятны.
Время не на стороне Украины. Утверждение обратного - иллюзия
По словам политика, его страна поддержала бы инициативы президента США Дональда Трампа, способствующие завершению войны, развязанной Россией.
Напомним
Венгрия неоднократно критиковала оказание помощи Украине. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично отреагировал на письмо президента Еврокомиссии относительно помощи Украине и сравнил инициативу с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки".
