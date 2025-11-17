Порівняв Україну з алкоголіком, а допомогу ЄС із ящиком горілки: Орбан цинічно відреагував на лист президентки Єврокомісії

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан цинічно відреагував на лист президентки Єврокомісії щодо допомоги Україні і порівняв ініціативу зі "спробою допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки", передає УНН.

Деталі

Орбан зазнчив, що сьогодні отримав листа від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка "пише, що дефіцит фінансування в Україні значний, і просить держави-члени надсилати більше грошей".

"Це вражає. У той час, коли стало зрозуміло, що воєнна мафія висмоктує гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального нагляду чи призупинення платежів, президент Комісії пропонує нам надсилати ще більше. Вся ця справа трохи схожа на спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки", - написав Орбан і додав, що "Угорщина не втратила здорового глузду".

Фон дер Ляєн пропонує спільний борг ЄС як запасний план для допомоги Україні

Раніше

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирішив публічно розкритикувати українську владу у соцмережі Х через корупційні скандали в енергетиці. Втім офіціний Київ досить швидко відреагував на пост угорського лідера і наголосив - Україна не потребує "лекції про корупцію" від Орбана.