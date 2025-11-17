Сравнил Украину с алкоголиком, а помощь ЕС с ящиком водки: Орбан цинично отреагировал на письмо президента Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично отреагировал на письмо президента Еврокомиссии о помощи Украине и сравнил инициативу с "попыткой помочь алкоголику, прислав ему еще один ящик водки", передает УНН.

Детали

Орбан отметил, что сегодня получил письмо от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "пишет, что дефицит финансирования в Украине значителен, и просит государства-члены присылать больше денег".

"Это поражает. В то время, когда стало понятно, что военная мафия высасывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального надзора или приостановки платежей, президент Комиссии предлагает нам присылать еще больше. Все это дело немного похоже на попытку помочь алкоголику, прислав ему еще один ящик водки", - написал Орбан и добавил, что "Венгрия не потеряла здравого смысла".

Ранее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил публично раскритиковать украинские власти в соцсети Х из-за коррупционных скандалов в энергетике. Впрочем, официальный Киев довольно быстро отреагировал на пост венгерского лидера и подчеркнул - Украина не нуждается в "лекции о коррупции" от Орбана.