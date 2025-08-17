$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 29704 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 52734 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 42307 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 45773 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 44585 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 46592 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 242808 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 211735 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 166735 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154304 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
"Удар у спину": українські чиновники та експерти прокоментували для FT підсумки зустрічі Трампа з путіним

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним пропонує Україні обміняти території на мир. Українські чиновники та експерти називають це "ударом у спину" та "жахливою" помилкою.

"Удар у спину": українські чиновники та експерти прокоментували для FT підсумки зустрічі Трампа з путіним

Зміна позиції президента США Дональда Трампа у питанні війни росії проти України стала "ударом у спину" Києву. Про це у коментарі Financial Times сказав неназваний високопоставлений український чиновник, повідомляє УНН.

Деталі

За словми співрозмовника видання, глава Білого дому "просто хоче швидкої угоди".

У свою чергу Олександр Мережко, голова комітету українського парламенту з питань закордонних справ, підсумував результати саміту Трамп-Путін для своєї країни одним словом: "жахливо".

Схоже, що Трамп об'єднався з путіним, і вони обидва можуть почати змушувати нас прийняти мирний договір, що насправді означає капітуляцію України

- пояснив Мережко.

За його словами, для Білого дому вся ідея саміту полягала в тому, щоб представити путіну вимогу негайного припинення вогню, і якщо він відхилить цю пропозицію, для нього це матиме серйозні наслідки.

путін відхилив це, запропонувавши натомість припинення вогню як мирний договір, і ми не бачимо від Трампа жодної реакції, не кажучи вже про серйозні наслідки

- сказав депутат.

У свою чергу голова правління ГО "Опора" Ольга Айвазовська вказала, що перспектива відмови від величезних територій, які російським військовим так і не вдалося захопити, викличе "велику напругу в суспільстві".

Це також відкриє питання про те, чому ми захищалися всі ці роки

- зазначила вона.

Аналітик київського аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" і колишній український дипломат Олександр Хара сказав, що "цей саміт був величезною помилкою і величезною перемогою для путіна.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню.

