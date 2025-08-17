"Удар у спину": українські чиновники та експерти прокоментували для FT підсумки зустрічі Трампа з путіним
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним пропонує Україні обміняти території на мир. Українські чиновники та експерти називають це "ударом у спину" та "жахливою" помилкою.
Зміна позиції президента США Дональда Трампа у питанні війни росії проти України стала "ударом у спину" Києву. Про це у коментарі Financial Times сказав неназваний високопоставлений український чиновник, повідомляє УНН.
За словми співрозмовника видання, глава Білого дому "просто хоче швидкої угоди".
У свою чергу Олександр Мережко, голова комітету українського парламенту з питань закордонних справ, підсумував результати саміту Трамп-Путін для своєї країни одним словом: "жахливо".
Схоже, що Трамп об'єднався з путіним, і вони обидва можуть почати змушувати нас прийняти мирний договір, що насправді означає капітуляцію України
За його словами, для Білого дому вся ідея саміту полягала в тому, щоб представити путіну вимогу негайного припинення вогню, і якщо він відхилить цю пропозицію, для нього це матиме серйозні наслідки.
путін відхилив це, запропонувавши натомість припинення вогню як мирний договір, і ми не бачимо від Трампа жодної реакції, не кажучи вже про серйозні наслідки
У свою чергу голова правління ГО "Опора" Ольга Айвазовська вказала, що перспектива відмови від величезних територій, які російським військовим так і не вдалося захопити, викличе "велику напругу в суспільстві".
Це також відкриє питання про те, чому ми захищалися всі ці роки
Аналітик київського аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" і колишній український дипломат Олександр Хара сказав, що "цей саміт був величезною помилкою і величезною перемогою для путіна.
За інформацією The New York Times, Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню.
