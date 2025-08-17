«Удар в спину»: украинские чиновники и эксперты прокомментировали для FT итоги встречи Трампа с Путиным

Изменение позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны России против Украины стало "ударом в спину" Киеву. Об этом в комментарии Financial Times сказал неназванный высокопоставленный украинский чиновник, сообщает УНН.

Детали

По словам собеседника издания, глава Белого дома "просто хочет быстрой сделки".

В свою очередь Александр Мережко, глава комитета украинского парламента по вопросам иностранных дел, подытожил результаты саммита Трамп-Путин для своей страны одним словом: "ужасно".

Похоже, что Трамп объединился с Путиным, и они оба могут начать заставлять нас принять мирный договор, что на самом деле означает капитуляцию Украины - пояснил Мережко.

По его словам, для Белого дома вся идея саммита заключалась в том, чтобы представить Путину требование немедленного прекращения огня, и если он отклонит это предложение, для него это будет иметь серьезные последствия.

Путин отклонил это, предложив взамен прекращение огня как мирный договор, и мы не видим от Трампа никакой реакции, не говоря уже о серьезных последствиях - сказал депутат.

В свою очередь председатель правления ОО "Опора" Ольга Айвазовская указала, что перспектива отказа от огромных территорий, которые российским военным так и не удалось захватить, вызовет "большое напряжение в обществе".

Это также откроет вопрос о том, почему мы защищались все эти годы - отметила она.

Аналитик киевского аналитического центра "Центр оборонных стратегий" и бывший украинский дипломат Александр Хара сказал, что "этот саммит был огромной ошибкой и огромной победой для Путина.

Напомним

По информации The New York Times, Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу на Аляске заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, а не попытки прекращения огня.

