Удар рф по Сумах і області: в регіоні виникли перебої з розподілом електрики
Київ • УНН
У Сумах та Сумському районі виникли перебої з розподілом електроенергії. Причиною стали російські обстріли, про що повідомило "Сумиобленерго".
Деталі
Перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією рф
Там закликали жителів регіону зберігати інформаційну тишу.
Контекст
15 жовтня Міненерго повідомляло, що вночі російські війська знову атакували енергетику, через що є знеструмлення у "кількох областях", у тому числі у Дніпропетровській, вранці вводили аварійні відключення світла у 7 областях, але наразі усі вони скасовані.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що основною причиною екстрених відключень світла в Україні є наслідки російських атак на енергооб’єкти. Енергетики закликали обмежувати використання енергоємних приладів у пікові години, щоб уникнути відключень.