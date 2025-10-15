$41.750.14
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 5766 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 5824 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 10928 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 13076 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 19557 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 20747 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13172 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14772 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 15736 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
Удар рф по Сумах і області: в регіоні виникли перебої з розподілом електрики

Київ • УНН

 • 526 перегляди

У Сумах та Сумському районі виникли перебої з розподілом електроенергії. Причиною стали російські обстріли, про що повідомило "Сумиобленерго".

Удар рф по Сумах і області: в регіоні виникли перебої з розподілом електрики

У Сумах перебої з розподілом електроенергії в частині міста та Сумського району пов'язані з російськими обстрілами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сумиобленерго".

Деталі

Перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією рф

- йдеться в повідомленні.

Там закликали жителів регіону зберігати інформаційну тишу.

Контекст

15 жовтня Міненерго повідомляло, що вночі російські війська знову атакували енергетику, через що є знеструмлення у "кількох областях", у тому числі у Дніпропетровській, вранці вводили аварійні відключення світла у 7 областях, але наразі усі вони скасовані.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що основною причиною екстрених відключень світла в Україні є наслідки російських атак на енергооб’єкти. Енергетики закликали обмежувати використання енергоємних приладів у пікові години, щоб уникнути відключень.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпропетровська область
Україна
Суми