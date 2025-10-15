Удар рф по Сумам и области: в регионе возникли перебои с распределением электричества
Киев • УНН
В Сумах и Сумском районе возникли перебои с распределением электроэнергии. Причиной стали российские обстрелы, о чем сообщило "Сумыоблэнерго".
Подробности
Перебои с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района связаны с военной агрессией рф
Там призвали жителей региона сохранять информационную тишину.
Контекст
15 октября Минэнерго сообщало, что ночью российские войска снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивания в "нескольких областях", в том числе в Днепропетровской, утром вводили аварийные отключения света в 7 областях, но сейчас все они отменены.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что основной причиной экстренных отключений света в Украине являются последствия российских атак на энергообъекты. Энергетики призвали ограничивать использование энергоемких приборов в пиковые часы, чтобы избежать отключений.