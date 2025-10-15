$41.750.14
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
Удар рф по Сумам и области: в регионе возникли перебои с распределением электричества

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В Сумах и Сумском районе возникли перебои с распределением электроэнергии. Причиной стали российские обстрелы, о чем сообщило "Сумыоблэнерго".

Удар рф по Сумам и области: в регионе возникли перебои с распределением электричества

В Сумах перебои с распределением электроэнергии в части города и Сумского района связаны с российскими обстрелами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Подробности

Перебои с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района связаны с военной агрессией рф

- говорится в сообщении.

Там призвали жителей региона сохранять информационную тишину.

Контекст

15 октября Минэнерго сообщало, что ночью российские войска снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивания в "нескольких областях", в том числе в Днепропетровской, утром вводили аварийные отключения света в 7 областях, но сейчас все они отменены.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что основной причиной экстренных отключений света в Украине являются последствия российских атак на энергообъекты. Энергетики призвали ограничивать использование энергоемких приборов в пиковые часы, чтобы избежать отключений.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
Украина
Сумы