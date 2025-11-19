Удар рф по Харкову 19 листопада: кількість постраждалих зросла до 46
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського обстрілу в ніч на 19 листопада зросла до 46 людей, серед них двоє дітей. росіяни атакували Слобідський та Основ'янський райони 19 БПЛА типу "Герань-2" або "Шахед", пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та іншу інфраструктуру.
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського обстрілу у ніч на 19 листопада зросла до 46 людей. Про це повідомив в Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Серед постраждалих двоє дітей - дівчатка 9 і 13 років. росіяни атакували Слобідський і Основ’янський райони Харкова 19 БПЛА типу "Герань-2", або "Шахед".
Крім того, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 24 БПЛА типу «Герань-2» або «Шахед»;
- 2 fpv-дрони;
- 25 БПЛА (тип встановлюється).
Також у Харкові пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 31 автомобіль, гаражний кооператив, підстанцію екстреної медичної допомоги, супермаркет, 2 тролейбуси, нежитлову будівлю, адміністративну будівлю, школу.
Нагадаємо
В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах.
Місцева влада повідомляла, що внаслідок російської атаки постраждало 32 людини, серед яких троє дітей.
Пізніше кількість постраждалих у Харкові зросла до 36 людей.