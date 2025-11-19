Удар рф по Харкову 19 листопада: кількість постраждалих зросла до 46

$42.090.03
48.790.00
ukenru
07:17 • 898 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:59 • 8982 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
05:06 • 20885 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
03:05 • 15605 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 27926 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49182 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38571 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 44869 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62459 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26970 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
75%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"Video18 листопада, 23:06 • 24449 перегляди
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 17108 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям01:42 • 17996 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС02:01 • 21996 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo02:38 • 7192 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 43236 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62459 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 105715 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 134771 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 125127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Туреччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 19639 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 21660 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 21166 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 39741 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 41852 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ту-95
Facebook

Удар рф по Харкову 19 листопада: кількість постраждалих зросла до 46

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського обстрілу в ніч на 19 листопада зросла до 46 людей, серед них двоє дітей. росіяни атакували Слобідський та Основ'янський райони 19 БПЛА типу "Герань-2" або "Шахед", пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та іншу інфраструктуру.

Удар рф по Харкову 19 листопада: кількість постраждалих зросла до 46

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського обстрілу у ніч на 19 листопада зросла до 46 людей. Про це повідомив в Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Серед постраждалих двоє дітей - дівчатка 9 і 13 років. росіяни атакували Слобідський і Основ’янський райони Харкова 19 БПЛА типу "Герань-2", або "Шахед".

Крім того, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
    • 24 БПЛА типу «Герань-2» або «Шахед»;
      • 2 fpv-дрони;
        • 25 БПЛА (тип встановлюється).

          Також у Харкові пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 31 автомобіль, гаражний кооператив, підстанцію екстреної медичної допомоги, супермаркет, 2 тролейбуси, нежитлову будівлю, адміністративну будівлю, школу.

          Нагадаємо

          В ніч на 19 листопада російські безпілотники атакували Харків. Один із безпілотників поцілив у дев’ятиповерхівку, після чого будівля загорілася. Також виникла пожежа в гаражах.

          Місцева влада повідомляла, що внаслідок російської атаки постраждало 32 людини, серед яких троє дітей.

          Пізніше кількість постраждалих у Харкові зросла до 36 людей.

          Євген Устименко

          СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
          Війна в Україні
          Олег Синєгубов
          Шахед-136
          Харків