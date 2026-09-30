У ЗСУ затримали військового за "злив" позицій свого підрозділу на Донеччині
Київ • УНН
Кулеметник передавав співрозмовниці координати підрозділів і техніки на Краматорському напрямку. Його взяли під варту.
Військовослужбовця ЗСУ затримали за передавання інформації про розташування українських підрозділів та військової техніки співрозмовниці, з якою він познайомився в інтернеті. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 30 вересня, передає УНН.
Затримано військовослужбовця ЗСУ, який передавав інформацію про розташування українських підрозділів та військової техніки
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"За даними слідства, кулеметник однієї з бригад безпілотних систем познайомився в Telegram із жінкою, яка представлялася військовослужбовицею ЗСУ. Вони познайомилися через канал для пошуку близьких стосунків. Під час спілкування жінка поступово випитувала в нього відомості про розташування українських підрозділів. У такий спосіб слідство впадає, що військовослужбовця намагалися використати "в темну" в інтересах спецслужб рф", – йдеться у дописі.
За інформацією ОГП, з 4 по 16 вересня 2026 року чоловік "передавав співрозмовниці дані про позиції ЗСУ та позначав на електронних картах геолокації особового складу і техніки, зокрема свого з’єднання на Краматорському напрямку".
"19 вересня його викрили. Під час обшуку вилучили мобільний телефон, який використовувався для поширення цієї інформації. Військовослужбовцю інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Наразі він перебуває під вартою", – йдеться у дописі.
Нагадаємо
СБУ викрила агента гру рф у ЗСУ на Харківщині, який передавав ворогу дані про дислокацію підрозділів. Зловмисник, мобілізований 30-річний чоловік, збирав інформацію про командні пункти, склади та артилерію, а також мав бойові гранати та вибухівку.