В ВСУ задержали военнослужащего за "слив" позиций - расспрашивала девушка из канала для поиска близких отношений
Киев • УНН
Пулемётчик передавал собеседнице координаты подразделений и техники на Краматорском направлении. Его взяли под стражу.
Военнослужащего ВСУ задержали за передачу информации о расположении украинских подразделений и военной техники собеседнице, с которой он познакомился в интернете. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора 30 сентября, передает УНН.
Задержан военнослужащий ВСУ, который передавал информацию о расположении украинских подразделений и военной техники
Детали
"По данным следствия, пулеметчик одной из бригад беспилотных систем познакомился в Telegram с женщиной, которая представлялась военнослужащей ВСУ. Они познакомились через канал для поиска близких отношений. Во время общения женщина постепенно выведывала у него сведения о расположении украинских подразделений. Таким образом следствие приходит к выводу, что военнослужащего пытались использовать "втемную" в интересах спецслужб рф", – говорится в сообщении.
По информации ОГП, с 4 по 16 сентября 2026 года мужчина "передавал собеседнице данные о позициях ВСУ и отмечал на электронных картах геолокации личного состава и техники, в частности своего соединения на Краматорском направлении".
"19 сентября его разоблачили. Во время обыска изъяли мобильный телефон, который использовался для распространения этой информации. Военнослужащему инкриминируют несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ и других воинских формирований (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). В настоящее время он находится под стражей", – говорится в сообщении.
Напомним
СБУ разоблачила агента гру рф в ВСУ на Харьковщине, который передавал врагу данные о дислокации подразделений. Злоумышленник, мобилизованный 30-летний мужчина, собирал информацию о командных пунктах, складах и артиллерии, а также имел боевые гранаты и взрывчатку.